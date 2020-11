Μπάιντεν: Είμαστε σε καλό δρόμο για να νικήσουμε (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Μήνυμα εμψύχωσης των υποστηρικτών του εξέπεμψε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο. Μπάιντεν λέγοντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές» και ότι «αισθανόμαστε καλά για το πού βρισκόμαστε» ωστόσο πρόσθεσε πως «Πρέπει να φανούμε υπομονετικοί», ωσότου καταμετρηθούν «όλες οι ψήφοι», εκτιμώντας πως αναμένει «να νικήσουμε στην Πενσιλβάνια», παρότι ο Τραμπ με βάση τα ως τώρα δεδομένα προηγείται με διαφορά.

«Συνεχίστε να το πιστεύετε, παιδιά, θα νικήσουμε», ολοκλήρωσε τη σύντομη παρέμβαση του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, εκφράζοντας «αισιοδοξία». Την ίδια φράση, «συνεχίστε να πιστεύετε», επανέλαβε αμέσως μετά μέσω Twitter.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

