ΗΠΑ: Οι κρίσιμες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα – «Φουντώνει» η νομική διαμάχη (upd)

«Aνατριχιαστική» χαρακτήρισαν αναλυτές την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, την ώρα που η καταμέτρηση συνεχίζεται στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νεβάδα, το Ουισκόνσιν, το Μίτσιγκαν και τη Τζόρτζια, ενώ η νομική διαμάχη περί παράτασης φουντώνει στην Πενσιλβάνια. Για καταπάτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων κάνει λόγο το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, ενώ ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων και υποστηρίζει ότι θα προσμετρηθεί και η τελευταία ψήφος, έστω κι αν περάσουν αρκετές ημέρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το CNN στοιχημάτιζε ότι το Οχάιο και η Τζόρτζια ανήκουν στον Μπάιντεν, λίγες ώρες μετά η Τζόρτζια πήγαινε στον Τραμπ, όπως και το Οχάιο που παραδοσιακά προβλέπει το νικητή.

Μέχρι το μεσημέρι η εικόνα στον εκλογικό χάρτη έδειχνε τον Τζο Μπάιντεν να εξασφαλίζει 224 εκλέκτορες έναντι 213 για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο νικητής αναδεικνύεται με 270. Την ίδια ώρα το πρακτορείο AFP μετέδιδε ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει 238 εκλέκτορες, έναντι 213.

Ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι πρέπει να προσμετρηθεί και η τελευταία ψήφος εκτιμώντας ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε καλό δρόμο, δύο ώρες αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της καταμέτρησης, προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και παρέθεσε μια προς μια τις πολιτείες κλειδιά που του εξασφαλίζουν τη νίκη:

«Τρομερή νίκη» στη Φλόριντα, νίκη με 360.000 ψήφους διαφορά στο Οχάιο, μεγάλη νίκη στη Βόρεια Καρολίνα, άνετο προβάδισμα στην Πενσιλβάνια. «Ναί, χάσαμε την Αριζόνα«, είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει: «Ποιος χρειάζεται την Αριζόνα όταν κερδίζουμε με 300.000 ψήφους το Μίσιγκαν. Κερδίζουμε και το Ουισκόνσιν. Αλλά ποιος τα χρειάζεται, όταν κερδίζουμε το Τέξας».

«Η καταμέτρηση δεν θα σταματήσει»

«Η δήλωση του Προέδρου απόψε σχετικά με την προσπάθεια να σταματήσει η καταμέτρηση έγκυρων ψηφοδελτίων ήταν εξωφρενική, άνευ προηγουμένου και εσφαλμένη» δήλωσε η διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, Jen O’Malley Dillon και κατήγγειλε «προσπάθεια καταπάτησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Αμερικανών πολιτών».

Το επιτελείο του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Η πρώτη ήττα των Ρεπουμπλικανών από το 1996 στην Αριζόνα;

Ο αστροναύτης της ΝΑΣΑ, Μαρκ Κέλυ είναι ο Δημοκρατικός που επικράτησε στην Αριζόνα, την πολιτεία για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικανών για πρώτη φορά από το 1996.

Εφτά ώρες από τη στιγμή που άνοιξαν οι κάλπες ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κερδίζει και την Πενσιλβάνια και χωρίς να δώσει στοιχεία χαρακτήρισε απάτη εις βάρος του αμερικανικού λαού, την παράταση καταμέτρησης επιστολικών ψήφων, προειδοποιώντας ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια υποστηρικτές που μας ψήφισαν», δήλωσε.

Διελκυστίνδα για την Πενσιλβάνια

«Πρέπει να φανούμε υπομονετικοί», ωσότου καταμετρηθούν «όλες οι ψήφοι», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, εκτιμώντας πως αναμένει «νίκη στην Πενσιλβάνια», παρότι ο Τραμπ με βάση τα ως τώρα δεδομένα προηγείται με διαφορά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ο Ντόναλτ Τραμπ συγκεντρώνει 213 εκλέκτορες από τουλάχιστον 20 πολιτείες, μεταξύ αυτών το Τέξας με 38 εκλέκτορες, το Οχάιο με 18 και η Φλόριντα με 29.

LIVE: Watch the #Election2020 electoral map as votes come in

— Reuters (@Reuters) November 3, 2020

«Κόκκινες» πολιτείες, σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι το Κεντάκι, η Αλαμπάμα, η Οκλαχόμα, η Δυτική Βιρτζίνια, η Ιντιάνα, το Τενεσί, το Άρκανσο, η Νότια και η Βόρεια Ντακότα, η Νότια Καρολίνα, η Αλαμπάμα, το Κάνσας, η Γιούτα, η Νεμπράσκα, το Μιζούρι, το Ουαϊόμινγκ, το Μισισίπι, το Οχάιο, η Φλόριντα και το Τέξας.

Ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει 220 εκλέκτορες με τελευταία κεκτημένα από την Καλιφόρνια με 55 εκλέκτορες, τη Νέα Υόρκη με 29, το Νιου Χαμσάιρ με 4, την Ουάσιγκτον με 12 και την Χαβάη.

Βιρτζίνια, Βερμόντ, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Ντέλαγουερ, Νιού Τζέρσεϊ, Κονέκτικατ, Κολοράντο, Νέο Μεξικό, Νιου Χάμσαϊρ, Ιλινόι, Όρεγκον, Μινεσότα και Αϊόβα επίσης βάφτηκαν μπλε στον χάρτη των ανεπίσημων αποτελεσμάτων.

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Live όλες οι εξελίξεις

Οι κάλπες έχουν κλείσει και η ψηφοφορία έχει σταματήσει σε όλη τη χώρα, όμως οι εκλογικοί νόμοι σε αμερικανικές πολιτείες απαιτούν την καταμέτρηση όλων των ψήφων και είναι συνηθισμένο πολλές πολιτείες να χρειάζονται ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στην οποία προστέθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων επιστολικών( εξ αποστάσεως) ψήφων.

Παράλληλη μάχη για το Κογκρέσσο και τη νομοθετική εξουσία

Η επίδοση του Ντόναλντ Τραμπ είναι συνδεδεμένη με τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικάνων να διατηρήσουν τις 53 έδρες τους στη Γερουσία.

Με 47 έναντι 46 έδρες προηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων (435 έδρες) οι Δημοκρατικοί διευρύνουν την πλειοψηφία με επιπλέον 5 βουλευτές και η ισορροπία διαμορφώνεται σε 232 έδρες έναντι 197.

Facebook Inc: Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να αναρτά πρόωρες διεκδικήσεις για νίκη, αρχίσαμε να αναρτάμε προειδοποιήσεις στο Facebook και στο Instagram ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον νικητή», αναφέρει η Facebook Inc σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα το Twiter είχε «μαυρίσει» ως παραπλανητική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέφερε ότι «έκλεψαν τις εκλογές».

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Μαρία Αλεξάκη, Ρίτσα Καστάνηwww.ert.gr

