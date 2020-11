Εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ – Το Ουισκόνσιν στον Μπάιντεν (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σε μια πρωτοφανή μάχη για γερά νεύρα εξελίσσεται η ανάδειξη του νέου προέδρου των ΗΠΑ καθώς το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών κρίνεται από λίγες πολιτείες όπου η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

Ολος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα πώς διαμορφώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον Τζο Μπάιντεν μέχρι στιγμής να προηγείται σε αριθμό εκλεκτόρων.

Tο CNN μετέδωσε ότι με βάση τη δικιά του εκτίμηση ο Μπάιντεν κερδίζει το Ουισκόνσιν. Σύμφωνα με το Αssociated Press o υποψήφιος των Δημοκρατικών εξασφαλίζει συνολικά 248 εκλέκτορες ενώ ο Τραμπ έχει 214. Χρειάζονται 270 για να κερδίσει κάποιος την προεδρία.

The @AP called #Wisconsin for #Biden after election officials in the state said all outstanding ballots had been counted, save for a few hundred in one township and an expected small number of provisionals.

Here is how the #Election2020 results look so far ⤵️ pic.twitter.com/zu6YyjbWMZ

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 4, 2020

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Wisconsin, delivering a setback to President Trump’s path to reelection by flipping a state Trump won four years ago #CNNElection pic.twitter.com/yy19wRGsnb

— CNN (@CNN) November 4, 2020

Στο βίντεο του CNN φαίνεται ότι την ώρα της ανακοίνωσης ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 237 εκλέκτορες και ο Τραμπ 213.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι η εκστρατεία του Τραμπ μήνυσε τις αρχές του Μίσιγκαν ζητώντας να σταματήσει αμέσως η καταμέτρηση των ψήφων καθώς οι εκπρόσωποι τους δεν είχαν πρόσβαση στην καταμέτρηση των ψήφων.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, το πρώτο πράγμα που αναμένεται να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι να προσφύγει στο τοπικό δικαστήριο της Πενσιλβάνια για να ζητήσει τον τερματισμό της καταμέτρησης των ψήφων που φτάνουν από σήμερα έως την Παρασκευή. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι συγκεκριμένες επιστολικές ψήφοι θα ευνοήσουν τον Τζο Μπάιντεν. Αν το δικαστήριο αποφανθεί κατά του προέδρου, όπως είπε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο πρόεδρος θα πάει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

AP Photo/Paul SancyaΌλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στα αποτελέσματα που θα προκύψουν σε Αλάσκα (3 εκλέκτορες), Τζόρτζια (16 εκλέκτορες), Μίσιγκαν (16 εκλέκτορες), Νεβάδα (6 εκλέκτορες), Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες) και Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες).

LIVE: Watch the #Election2020 electoral map as votes come in

— Reuters (@Reuters) November 3, 2020

Η πιο μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν πήρε την Αριζόνα με τους 11 εκλέκτορες από τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ από την άλλη πλευρά ο Τραμπ κατόρθωσε να εμποδίσει ένα μπλε κύμα και κράτησε σημαντικές πολιτείες, όπως η Φλόριντα, το Οχάιο και το Τέξας, που έχει 38 εκλέκτορες.

AP Photo/Keith SrakocicΑπό την πρώτη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ προϊδέασε για μια μακρά διαδικασία καταγγέλλοντας καλπονοθεία και κάνοντας λόγο για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. «Είναι μία τεράστια απάτη απέναντι στο Έθνος μας. Θέλουμε να γίνει χρήση του νόμου με σωστό τρόπο. Θα πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το στρατόπεδο Μπάιντεν εξέφρασε την οργή του για τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου. «Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την καταμέτρηση των εμπρόθεσμων ψήφων είναι εξωφρενική, αβάσιμη και λανθασμένη» τονίζεται σε ανακοίνωση του εκπροσώπου της εκστρατείας του υποψηφίου των δημοκρατικών.

O Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να υποστεί «εξευτελιστική ήττα» αν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων και ενώ το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου είναι ακόμη αβέβαιο, εκτίμησε σύμβουλος του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν.

AP Photo/Evan VucciΤο επιτελείο του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Πηγή: ΕΡΤ, Ρεπορτάζ: Παντελής Γκόνος, Λένα Αργύρη, Φάνης Παπαθανασίου, Κλειώ Νικολάουwww.ert.gr

