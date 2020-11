Τρόμος στη Βιέννη – Πληροφορίες για 7 νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Σοκ στη Βιέννη από την αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε αργά απόψε κοντά σε συναγωγή στο κέντρο της πόλης. Για τρομοκρατική επίθεση με πολλούς τραυματίες και πιθανώς νεκρούς έκανε λόγο ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ. Η επίθεση, είπε, φαίνεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες. Nεκρός είναι ένας δράστης της επίθεσης ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δεύτερου δράστη που έχει διαφύγει. Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε ότι δράστες κρατούν ομήρους σε εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Για τουλάχιστον 7 νεκρούς έκανε λόγο το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24. Η αυστριακή αστυνομία ανέφερε μέσω Twitter ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σε νοσοκομεία της Βιέννης έχουν μεταφερθεί 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι 7 είναι σε σοβαρή κατάσταση, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

AP PhotoΣύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Βιέννης.

Για έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

LIVE: The scene in Vienna after police say several people injured amid gunfire exchange

— Reuters (@Reuters) November 2, 2020

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας, Όσκαρ Ντόιτς, σε tweet του επισήμανε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, καθώς ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η αστυνομία ενημερώνει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της στη Βιέννη.

AP PhotoΗ ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Bίντεο που κοινοποίησε η εφημερίδα δείχνει την αστυνομία σε δράση, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

#BREAKING: Reports of a terror attack on Jewish synagogue in #Vienna. Gunfight on. pic.twitter.com/MQasZlg7fm

— Ashutosh Bhatia (@AshutoshGhazal) November 2, 2020

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

