Τρόμος στη Βιέννη – Πληροφορίες για νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Συγκλονίζει τη Βιέννη η αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε έξι σημεία στο κέντρο της πόλης αργά το βράδυ της Δευτέρας. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 15 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι βαριά οπλισμένοι και επικίνδυνοι, όπως είπε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ. Ο ίδιος ανέφερε ότι νεκρός είναι ένας από τους δράστες της επίθεσης. Για απεχθή τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς.

O δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιγκ, δήλωσε ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων σοβαρά. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός.

Η αυστριακή αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

AP PhotoΝωρίτερα, η εφημερίδα Kronen Zeitung είχε μεταδώσει την πληροφορία ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Βιέννης.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες προτού η Αυστρία επιβάλει lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί άνθρωποι είχαν βγει έξω να διασκεδάσουν στο κέντρο της Βιέννης, καθώς ήταν η τελευταία μέρα που λειτουργούσαν μπαρ και εστιατόρια, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά από την Τρίτη μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

LIVE: The scene in Vienna after police say several people injured amid gunfire exchange

— Reuters (@Reuters) November 2, 2020

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μία μεγάλη περιοχή στο κέντρο της Βιέννης, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους δράστες.

AP PhotoBίντεο που κοινοποίησε η Kronen Zeitung δείχνει την αυστριακή αστυνομία σε δράση, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Με απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την προστασία κτηρίων στη Βιέννη, ώστε η αστυνομία να επικεντρωθεί στο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αρχές στη γειτονική Τσεχία πραγματοποιούν ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία, εν μέσω φόβου ότι οι δράστες θα προσπαθήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Η επίθεση ξεκίνησε από σημείο κοντά στη συναγωγή της Βιέννης. Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας, Όσκαρ Ντόιτς, επισήμανε σε tweet του ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, καθώς ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους.



#BREAKING: Reports of a terror attack on Jewish synagogue in #Vienna. Gunfight on. pic.twitter.com/MQasZlg7fm

— Ashutosh Bhatia (@AshutoshGhazal) November 2, 2020

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

Οι πρώτες αντιδράσεις – Έντονη καταδίκη από την Ε.Ε.

Αποτροπιασμό εξέφρασε ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος δεσμεύτηκε για την καταπολέμηση των επιθέσεων με όλα τα μέσα.

«Η αστυνομία μας θα λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών αυτής της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης. Χαίρομαι που οι αστυνομικοί μας έχουν ήδη καταφέρει να εξαλείψουν έναν δράστη. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στον εαυτό μας να εκφοβιστεί από την τρομοκρατία και να καταπολεμήσουμε αυτές τις επιθέσεις με όλα τα μέσα», δήλωσε ο καγκελάριος της Αυστρίας.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα. Όλη η χώρα έχει τη σκέψη της στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους, στους οποίους εκφράζω τη βαθύτατη συμπάθειά μου», είπε ο κ. Κουρτς. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς εταίρους για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν.

Βαθιά συγκλονισμένος δήλωσε ο Αυστριακός ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, τονίζοντας: «οι σκέψεις μας και η συμπάθειά μας είναι στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

«Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία και τη δημοκρατία μας μαζί, αποφασιστικά, με κάθε τρόπο», σημείωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, ενώ ταυτόχρονα ευχαρίστησε αρχηγούς άλλων κρατών και κυβερνήσεων εξ ονόματος της δημοκρατίας για τις δηλώσεις υποστήριξης.

Την επίθεση καταδίκασαν έντονα οι ηγέτες της Ε.Ε, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης στην Αυστρία.

«Είμαι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τη βίαιη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό. Η Ευρώπη στέκεται πλήρως αλληλέγγυα με την Αυστρία. Είμαστε ισχυρότεροι από το μίσος και τον τρόμο», διαμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I am shocked and saddened by the brutal attack that took place in Vienna. My thoughts are with the families of the victims and the Austrian people.

Europe stands in full solidarity with Austria. We are stronger than hatred and terror.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2020

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτή τη δειλή πράξη που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Oι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους ανθρώπους στη Βιέννη μετά την τρομερή επίθεση απόψε. Στεκόμαστε στο πλευρό της Αυστρίας» έγραψε ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.

We stand with Austria @sebastiankurz

— Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από τις επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «δειλή πράξη βίας και μίσους».

I am shocked and moved by the terrible news about tonight’s attacks in Vienna.

A cowardly act of violence and hate.

My thoughts go to the victims and their families and the citizens of #Vienna. We stand by your side.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 2, 2020

«Παντού στην ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στον αυστριακό λαό εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε καταδίκασε την επίθεση στο κέντρο της Βιέννης, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για μίσος και βία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι» και πως «η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει» μετά από αυτή την «αποκρουστική επίθεση».www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: