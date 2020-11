Συναγερμός στην Αυστρία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βιέννη – «Ισλαμιστής τρομοκράτης» ο ένας από τους δράστες

Μοιράσου το άρθρο:

Νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Βιέννης μετά την επίθεση ενόπλων που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί και 15 οι τραυματίες. Οπαδός του Ισλαμικού Κράτους ήταν ο ένας από τους δράστες που έχει ταυτοποιηθεί για την επίθεση, όπως δήλωσε σήμερα το πρωί σε συνέντευξη Τύπου ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νιχαμερ. «Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε τον βαριά οπλισμένο άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), φόραγε ζώνη που έμοιαζε να περιέχει εκρηκτικά, η οποία όμως αποδείχθηκε πως ήταν ομοίωμα, και ήταν εφοδιασμένος με αυτόματο τουφέκι, ενώ ερευνάται το περιβάλλον του, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην παρακωλυθεί της αστυνομίας, είπε. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αστυνομίας έχουν μεταφορτωθεί από αυτόπτες μάρτυρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση, το 20% των οποίων έχει αξιολογηθεί, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στις 20:09 τοπική ώρα (21:09 ώρα Ελλάδας) δήλωσε ο πρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πιουρστλ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου το πρωί, ενώ, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Δημόσιας Ασφάλειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης το διαμέρισμα του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περισσότεροι δράστες, είπε ο υπουργός. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Πιουρστλ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σερβιτόρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή.

«Εάν έχετε τη δυνατότητα, μείνετε σπίτι – στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους», υπάρχει επί του παρόντος αυξημένη παρακολούθηση του δημόσιου χώρου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν σήμερα το κέντρο της Βιέννης, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση των παιδιών στα σχολεία.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δρόμοι στο κέντρο της Βιέννης ήταν γεμάτοι κόσμο που, λόγω και της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή, ήθελε να βγει την παραμονή πριν από το δεύτερο lockdown που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα στην Αυστρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε αρχικά σε έξι σημεία σε άμεση γειτνίαση με την οδό στην οποία βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης.

Εν τω μεταξύ, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες. Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο Αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν «αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια», ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

(Photo/Ronald Zak)Την επίθεση καταδίκασαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες , o ΓΓ του ΟΗΕ, αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια» στη Βιέννη.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

«Προσευχόμαστε για τους πολίτες της Βιέννης έπειτα από ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτές οι σατανικές επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν. Οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό της Αυστρίας, της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης στον αγώνα τους εναντίον των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών τρομοκρατών», ανέφερε ο Τραμπ.

Την επίθεση στη Βιέννη καταδίκασε και ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, χαρακτηριζοντάς την ως «φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση». «Πρέπει όλοι μας να ορθώσουμε ενωμένοι το ανάστημά μας μπροστά στο μίσος και τη βία», πρόσθεσε ο Μπάιντεν κατά την προεκλογική του εκστρατεία στο Πίτσμπεργκ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας χθες Δευτέρα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης -όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση- παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης, ενώ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια» στις οικογένειες των νεκρών και «εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες». Ο ΓΓ του ΟΗΕ «καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις αυτές και επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Εθνών προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αυστρίας», καταλήγει η ανακοίνωση.www.ert.gr

