Ν. Χαρδαλιάς: Κρίσιμο στοίχημα 30 ημερών – Διευκρινίσεις για τα μέτρα

Το σχέδιο μας είναι δυναμικό, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της πανδημίας, είπε ο κ. Χαρδαλιάς στην τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊο. Όπως είπε ο επιδημιολογικός συναγερμός έκρινε αναγκαία τη λήψη μέτρων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, τα οποία εξειδίκευσε. Όπως είπε και η Μαγνησία εντάσσεται στο κόκκινο μετά την παρατήρηση 135 ενεργών κρουσμάτων ενώ 311 οι επαφές τους είναι σε απομόνωση. «Είναι ώρα ευθύνης και για να μην θρηνήσουμε εκατόμβες νεκρών, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Τον επόμενο μήνα έχουμε ένα κρίσιμο στοίχημα. Η Ευρώπη δέχεται επιδημιολογική επίθεση και σαν χώρα και σύστημα υγείας θα κρατήσουμε μόνο αν κρατήσουμε τα μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα, την κατάλληλη στιγμή και πρέπει να δουλέψουμε με τον κερδισμένο χρόνο, αυτό που χρειάζεται στην τεράστια επιμονή και υπομονή που έχουμε κάνει είναι να προσθέσουμε άλλες 30 μέρες, είπε.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να προσαρμόζεται και η στρατηγική μας, που στον πηρύνα της παραμένει σταθερή, καθώς απόλυτη προτεραιότητά παραμένει η δημόσια υγεία, είπε και σημείωσε πως «οι στιγμές είναι κρίσιμες, αν όμως ενώσουμε όλοι δυνάμεις και ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ευλαβικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε και η χώρα μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση».

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως από σήμερα το πρωί 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης επίπεδο α, «κίτρινο» και 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο β, «κόκκινο».

Σημείωσε ότι το ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις ΠΕ της Θεσσαλονίκης και Σερρών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων και εξατομικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στις περιοχές αυτές. Όσον αφορά στα σχολεία, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τους χώρους λατρείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών ανέφερε ότι οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών.

Γενιά για τα σχολεία είπε πως δεν διατρέχουν επιδημιολογικό κίνδυνο και δεν παρατηρείται εσωτερική διασπορά μεταξύ μαθητών, με τα κρούσματα να είναι από έξω προς τα μέσα και όχι το ανάποδο, ενώ όπως είπε η παρατήρηση στις περιπτώσεις Καστοριάς και Κοζάνης, όπου έγιναν 660 τεστ σε εκπαιδευτικές μονάδες, μόνο 4 ήταν θετικά. Ωστόσο επειδή όταν είναι μεγάλη η διασπορά στην κοινότητα υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς και στα σχολεία γι αυτό λήφθηκε η σχετική απόφαση για τη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχύει για το «κόκκινο» επίπεδο

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο «κόκκινο» επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης πλέον του οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους, συμπλήρωσε και σημείωσε πως το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αναγκαία αποδεικτικά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊοντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery, σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Τρίτη και για έναν μήνα τα μέτρα που ισχύουν σε όλη την επικράτεια είναι ενιαία ανεξάρτητα από το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της κάθε περιοχής είναι τα εξής:

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού.

2. Περιορισμός κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πέντε το πρωί.

3. Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς μάσκα.

4. Υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

5. Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα ΑΕΙ.

6. Αναστολή επισκεπτηρίου σε όλες τις δομές πρόνοιας.

