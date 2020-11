ΗΠΑ: Τα πρώτα αποτελέσματα και οι «τελευταίες» δηλώσεις των αντιπάλων – Απευθείας κάλυψη

Μοιράσου το άρθρο:

Την ώρα που επιχειρήσεις θωρακίζονται «σα να περιμένουν τυφώνα», ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για βίαια επεισόδια, ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών όπως παραδοσιακά επιβάλλεται τα τελευταία 60 χρόνια στο Ντίξβιλ Νοτς του Νιου Χαμσάιρ, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Και οι πέντε ψηφοφόροι του χωριού ψήφισαν τον Τζο Μπάιντεν. Στο γειτονική κοινότητα Μίλσφιλντ, νικητής αναδείχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με 16 ψήφους έναντι πέντε του Μπάιντεν.

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, καθώς η χώρα μετρά ήδη περισσότερους από 230.000 νεκρούς από τον κορονοϊό, οδήγησε σε ρεκόρ αιώνα την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις κάλπες, με τις επιστολικές ψήφους να αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια, την ώρα που στρατιές νομικών καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της επόμενης ημέρας.

VOTE! VOTE! VOTE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Στο Γκραντ Ράπιντς στο Μίσιγκαν, στο ίδιο μέρος όπου είχε κλείσει την προεκλογική εκστρατεία του πριν από τέσσερα χρόνια, ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, ελπίζοντας ότι θα επαναλάβει την εκλογική του νίκη του 2016. Κι επaνέλαβε ό,τι ακριβώς είπε στη Φλόριντα: «Εάν κερδίσουμε το Μίσιγκαν τελείωσε. Κερδίσαμε τις εκλογές».

Τραμπ: Οι επιστολικές ψήφοι προκαλούν βίαια επεισόδια

Επικίνδυνη χαρακτήρισε για πολλοστή φορά ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επιτρέψει την παράταση της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων στην Πενσιλβάνια, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει βίαια επεισόδια.

Το Twitter και το Facebook χαρακτήρισαν «παραπλανητική», την ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ που ισχυρίζεται ότι η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων με τρεις ημέρες παράταση στην Πενσυλβάνια θα οδηγήσουν σε «αχαλίνωτη εκλογική απάτη».

Μπάιντεν: «Tελειώσαμε με τα tweets, τον θυμό, το μίσος, την ανευθυνότητα»

Τη Lady Gaga επιστράτευσε ο Τζο Μπάιντεν στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στο Πιτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια, διαμηνύοντας ότι «είναι καιρός για τον Ντόναλντ Τραμπ, να ετοιμάσει τις βαλίτσες του και να πάει σπίτι του».

Joe Biden and Lady Gaga pay surprise visit to University of Pittsburgh students.

Biden: "You're the best-educated, you're the brightest, you're the least prejudiced, you're the most engaged, the most open generation in American history."

— The Hill (@thehill) November 3, 2020

Πότε αναμένεται αποτέλεσμα

Το 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε νίκη περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, ωστόσο αξιωματούχοι προειδοποιούν ήδη ότι ίσως χρειαστεί αναμονή ημερών ακόμη και εβδομάδων λόγω των υπέρογκων επιστολικών ψήφων.

Η τελευταία θολή εκλογική βραδιά ήταν το 2000, όταν ο νικητής, Τζορτζ Μπους, δεν επιβεβαιώθηκε παρά με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ένα μήνα αργότερα.

Νομικές διαμάχες για τα ψηφοδέλτια ξεκίνησαν επίσης στη Μινεσότα, τη Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας.

Οι κανόνες σχετικά με την επεξεργασία ψηφοφοριών αλληλογραφίας διαφέρουν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι κανόνες καταμέτρησης διαφέρουν ανά πολιτεία και δεν ανακοινώνονται απαραίτητα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών.

Το κλειδί για την δεύτερη θητεία αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους λευκούς ψηφοφόρους της «εργατικής» τάξης στην Πενσυλβανία και τη Φλόριντα, όπου οι σχέσεις του με τους ισπανόφωνους έχουν επίσης βελτιωθεί, όπως σχολιάζει αναλυτής του BBC.

Η Φλόριντα, η Αριζόνα και η Βόρεια Καρολίνα καθώς και οι βόρειες βιομηχανικές πολιτείες του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και της Πενσιλβάνια, κρύβουν, όπως εκτιμάται, τη νίκη για τον Τζο Μπάιντεν.

Η ΕΡΤ λεπτό προς λεπτό με τους ανταποκριτές της και τους απεσταλμένους της θα μεταδώσει την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ απο την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την ιστοσελίδα της. Σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 23:00 και έως τις πρώτες πρωινές ώρες και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 00:15, σε νέα έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, η ΕΡΤ1 θα μεταφέρει τις εξελίξεις. Συνεχής θα είναι η απευθείας κάλυψη από το ert.gr.

Γερμανία: ‘Εκκληση για «New Deal»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μαας απηύθυνε έκκληση για «New Deal» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι «έχουμε ανάγκη από λειτουργικό διατλαντικό δεσμό», την ώρα που η προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίσθηκε από την επιδείνωση των γερμανοαμερικανικών σχέσεων.

Ως 10.000 διαδηλωτές το βράδυ των εκλογών

Στο μετονομασμένο σε Black Lives Matter Plaza και σε ένα πάρκο στο κέντρο της Ουάσιγκτον, όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CBS News, αναμένονται χιλιάδες διαδηλωτές.

Κλίμα πόλωσης μια ανάσα απο τις κάλπες στις ΗΠΑ-Απευθείας κάλυψη

