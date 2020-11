Πυροβολισμοί στο κέντρο της Βιέννης – Αρκετοί τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται στο κέντρο της Βιέννης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Για αρκετούς τραυματίες κάνει λόγο η αυστριακή αστυνομία στο Twitter και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Υπάρχει νεκρός από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την εφημερίδα Falter, που επικαλείται το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας.

Επίθεση σε συναγωγή και πυροβολισμούς στο κέντρο της Βιέννης είχε αναφέρει νωρίτερα η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung.

Η αστυνομία ενημερώνει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της στη Βιέννη.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Bίντεο που κοινοποίησε η εφημερίδα δείχνει την αστυνομία σε δράση, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

#BREAKING: Reports of a terror attack on Jewish synagogue in #Vienna. Gunfight on. pic.twitter.com/MQasZlg7fm

— Ashutosh Bhatia (@AshutoshGhazal) November 2, 2020

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

Πηγή: Reuterswww.ert.gr

