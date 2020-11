Πυροβολισμοί στο κέντρο της Βιέννης – Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες

Μοιράσου το άρθρο:

Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε στο κέντρο της Βιέννης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Για αρκετούς τραυματίες κάνει λόγο η αυστριακή αστυνομία στο Twitter και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει ότι νεκρός είναι ένας δράστης της επίθεσης, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δεύτερου δράστη που έχει διαφύγει.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες για επίθεση σε συναγωγή που είχε μεταδώσει νωρίτερα η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung στην ηλεκτρονική έκδοσή της.

Η αστυνομία ενημερώνει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της στη Βιέννη.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Bίντεο που κοινοποίησε η εφημερίδα δείχνει την αστυνομία σε δράση, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

#BREAKING: Reports of a terror attack on Jewish synagogue in #Vienna. Gunfight on. pic.twitter.com/MQasZlg7fm

— Ashutosh Bhatia (@AshutoshGhazal) November 2, 2020

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

