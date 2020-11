ΗΠΑ: Φορτίζεται το κλίμα πριν από τις κάλπες- Απευθείας κάλυψη

Μοιράσου το άρθρο:

Ουάσιγκτον-Ανταπόκριση: Κλειώ Νικολάου

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προβλέπει κόκκινο «κύμα» από τις κάλπες και τoν Τζο Μπάιντεν να κατηγορεί το καραβάνι MAGA (Make America Great Again) ότι «έστησε μπλόκο στο προεκλογικό λεωφορείο του στη μέση της Εθνικής», περνούν οι τελευταίες 48 ώρες πριν από τις κάλπες των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 23:00 και έως τις πρώτες πρωινές ώρες και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 00:15, σε νέα έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, η ΕΡΤ1 θα μεταφέρει τις εξελίξεις. Συνεχής θα είναι η απευθείας κάλυψη από το ert.gr.

Το 95% έχει αποφασίσει σε αντίθεση με το 80% το 2016 ενώ όλα τα ειδησεογραφικά δίκτυα συμφωνούν ότι δεν πρόκειται για αναμέτρηση δυο εβδομηντάρηδων υποψηφίων αλλά για δημοψήφισμα σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ατιμέτωπος με το ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος πρόεδρος που δεν θα επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία το τελευταίο τέταρτο του αιώνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά ως «ψευδή είδηση» ότι θα ανακηρύξει νίκη το βράδυ της Τρίτης εάν το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο αλλά κοντά στους 270 εκλέκτορες.

«Από τη στιγμή που θα τελειώσει η εκλογική διαδικασία, οι δικηγόροι μας θα είναι έτοιμοι», προειδοποιεί ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένοντας να αμφισβητεί την καταμέτρηση των εξ αποστάσεως ψήφων τη στιγμή που ήδη έχουν ψηφίσει επιστολικά 93 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Στις εκλογές του 2016 ο Τραμπ έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην αμερικανική πολιτική ιστορία νικώντας τη Χίλαρι Κλίντον, υπενθυμίζουν δημοσκόποι χωρίς να αποκλείουν νέα διάψευση από τις κάλπες αν και το προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν φτάνει ως τις 12 εκατοστιαίες μονάδες.

Αν ο Μπάιντεν επικρατήσει στη Φλόριντα, όπου τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά από νωρίς, το «σασπένς» θα τελειώσει γρήγορα, εκτιμούν αναλυτές, επισημαίνοντας ότι κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό σύστημα καταμέτρησης και αρκετές θα κριθούν «στο νήμα.»

Στις τελευταίες δέκα εμφανίσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι θα επικεντρωθεί στην οικονομία, για την οποία ήδη διατυμπανίζει ότι ξεπέρασε κάθε πρσδοκία με ρυθμό ανάπτυξης 33.1%.

Ο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς από το οχυρό του, την πόλη Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ). Σύμφωνα με έρευνα των Τάιμς της Νέας Υόρκης και του Siena College, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, είναι μπροστά από τον Τραμπ σε τέσσερις πολιτείες αποφασιστικής σημασίας, στις οποίες είχε κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος το 2016: στην Πενσιλβάνια, την Αριζόνα, τη Φλόριντα και το Ουισκόνσιν.

Θερμό επεισόδιο με τους MAGA

Το προεκλογικό λεωφορείο του Τζο Μπάιντεν Ταξίδευε από το Σαν Αντόνιο στο Ώστιν του Τέξας όταν συνάντησε τους οπαδούς του Τραμπ που αποακαλούνται καραβάνι MAGA. Με τα οχήματα τους «κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου I-35, έκλεισαν το λεωφορείο και προσπάθησαν να το σταματήσουν στη μέση της εθνικής οδού», όπως αναφέρεται. Ακολούθησε η επιβράβευση από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έδωσε το σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα, με τίτλο «Αγαπώ το Τέξας».

Με ξύλο σφραγίζουν τις επιχειρήσεις τους ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες στην Ουάσιγκτον, καθώς οι φόβοι για αναταραχή, διαδηλώσεις και βίαια επιεσόδια, εντείνονται και κάθε άλλο παρά επίσημα έχουν διαψευστεί.

