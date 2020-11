Τι αλλάζει από την Τρίτη με τα νέα μέτρα – Άλλαξαν τα χρώματα του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας

Μοιράσου το άρθρο:

Νέα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να ανακοπεί η διασπορά, κι ενώ χθες σημείωσε νέο ρεκόρ ο αριθμός των κρουσμάτων, με 2.056 περιστατικά μόλυνσης. Από αυτά τα 839 εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη και 464 στην Αττική, ενώ είχαμε ακόμη 6 θανάτους και οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 135.

Τα νέα μέτρα, που θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου και για ένα μήνα σε όλη τη χώρα, θα είναι ενιαία – ανεξάρτητα από το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της κάθε περιοχής – και προβλέπουν:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού. Ακόμη και η επιβίβαση πλέον στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν επιτρέπεται χωρίς τη χρήση μάσκας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται οι μετακινήσεις για λόγους εργασίας και λόγους υγείας.

Τηλεργασία τουλάχιστον για το 50% των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα.

Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Του μέτρου εξαιρούνται μόνο οι κλινικές και τα εργαστήρια των τελειόφοιτων φοιτητών.

Αναστέλλεται σε όλη την επικράτεια το επισκεπτήριο σε όλες τις δομές πρόνοιας, όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Ανοιχτό όλο το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο, καθώς και η βιομηχανία. Ανοιχτά τα σχολεία. Ανοιχτοί οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι. Ανοιχτά τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια.

Άλλαξαν τα χρώματα του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας

Επίσης από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τα 4 επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας συγχωνεύονται σε 2 επίπεδα κατά τον ακόλουθο τρόπο:

τα επίπεδα 1 (πράσινο) και 2 (κίτρινο) συγχωνεύονται στο επίπεδο Α’ -Επιτήρησης (κίτρινο)

τα επίπεδα 3 (πορτοκαλί) και 4 (κόκκινο) συγχωνεύονται στο επίπεδο Β’ – Αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).

Με τα νέα αυτά δεδομένα, η κατάταξη των 74 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα και με την αρμόδια -για τον Χάρτη- επιτροπή των λοιμωξιολόγων, διαμορφώνεται από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και για 14 ημέρες ως εξής:

Στο επίπεδο Α’-Επιτήρησης (κίτρινο) κατατάσσονται οι ακόλουθες 47 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, Ιθάκης, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου, Κέας-Κύθνου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής (πλην της Σαλαμίνας), Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, Χίου

Στο επίπεδο Β’-Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο) κατατάσσονται οι υπόλοιπες 27 Περιφερειακές Ενότητες:

Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και ο Πειραιάς πλην των νήσων, Βοιωτία, Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Λάρισα, Νάξος (πλην της Αμοργού), Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκιδική.

Αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύουν σε καθένα από τα δύο επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο Α’-Επιτήρησης (κίτρινο) και το Επίπεδο Β’-Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο).

Όσον αφορά στον αθλητισμό, στο επίπεδο Α’ (στις κίτρινες περιοχές) προβλέπονται:

Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές και

Μείωση στο 75% του μέγιστου αριθμού των αθλουμένων ανά εγκατάσταση.

Επίσης, ισχύουν οι εξειδικευμένες Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για τις προπονήσεις και τους αγώνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο επίπεδο Β’ (δηλαδή στις κόκκινες περιοχές) προβλέπεται:

Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας.

Επιτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (χωρίς προπονητή).

Επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε συγκεκριμένα αθλήματα όπως αντισφαίριση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα (με μονομελές πλήρωμα), κωπηλασία (με μονομελές πλήρωμα), κανόε καγιάκ (με μονομελές πλήρωμα), θαλάσσιο σκι, στίβος, κολύμβηση (σε ανοιχτή μόνο θάλασσα), ποδηλασία, γκολφ, ιππασία και μηχανοκίνητος αθλητισμός.

Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League & Europa League) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της FIFA και της FIBA.

Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία τόσο στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) όσο και το επίπεδο Β’ (κόκκινο), προβλέπεται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Για τα κλειστά μουσεία, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπονται τα εξής:

2 μέτρα απόσταση

1 άτομο ανά 15 τ.μ. και

ομαδικές ξεναγήσεις έως 10 άτομα.

Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.

Όσον αφορά στα γυμναστήρια, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκηση.

Εξαιρείται από τη χρήση μάσκας η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση απόστασης 2μ.

Επίσης, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται κάθε λειτουργία των γυμναστηρίων.

Όσον αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) ισχύουν τα ακόλουθα:

Μέχρι 30 άτομα στην αίθουσα και

Μέτρα σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των δικαστηρίων για αποφυγή συγχρωτισμού στις γραμματείες.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), ισχύουν ειδικά πρωτόκολλα λειτουργίας και διεξαγωγής δικών που θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί.

Σχετικά με τις Εμποροπανηγύρεις και τις Κυριακάτικες αγορές, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται συμμετοχή 50% των πωλητών με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων, ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται συνολικά η λειτουργία τους.

Όσον αφορά στην εστίαση, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την αναμονή.

6 άτομα ανά τραπέζι.

Πληρότητα 50% της δυναμικότητας, βάσει της άδειας.

Αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζο-καθίσματα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (θα παραμένουν δηλαδή κλειστά από τις 23:30 έως τις 05:00 το πρωί, με εξαίρεση το take away και το delivery.

Καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές), καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής ζωντανής μουσικής.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), προβλέπεται πλήρης αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση το take away και το delivery.

Σχετικά με τα καταστήματα τροφίμων (όπως super market, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία) και στα δύο επίπεδα προβλέπεται:

1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα από 20 έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).

Επίσης, προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) και μόνο, προβλέπεται επίσης η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και το Σαββατοκύριακο.

Όσον αφορά στη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης (συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων και μπαρ), στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την αναμονή.

6 άτομα ανά τραπέζι

Μόνο καθήμενοι

Για τα κέντρα διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 300 καθήμενους, ενώ για τους χώρους διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 150 καθήμενους.

Επίσης προβλέπεται απόσταση 1,8μ. ανάμεσα στα τραπέζια, καθώς και περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (κλειστά 23:30-05:00), καθώς και καθολική απαγόρευση κάθε μορφής ζωντανής μουσικής.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.

Για τις κινηματογραφικές προβολές, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

50% πληρότητα και

Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), οι κινηματογραφικές προβολές αναστέλλονται.

Για τα κομμωτήρια και τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, προβλέπονται τα εξής και για τα δύο επίπεδα:

Μέτρα περιορισμού του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται εντός του καταστήματος βάσει εμβαδού, σύμφωνα πάντα με τη μέχρι σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Κατάργηση της αναμονής και λειτουργία μόνο με ραντεβού.

Για τα ΚΥΤ προσφύγων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται μετακίνηση των φιλοξενουμένων σε ποσοστό μέχρι 15% ανά ώρα, με ανώτατο όριο τους 750 φιλοξενούμενους ημερησίως και πάντα με βάση τις οδηγίες του διοικητή.

Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) ισχύει αναστολή εξόδου.

Όσον αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Συμμετοχή του 65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και

Λειτουργία παράλληλων αγορών.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται:

Συμμετοχή του 50% των πωλητών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και

Λειτουργία παράλληλων αγορών.

Για το λιανεμπόριο, τόσο στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) όσο και στο επίπεδο Β’ (κόκκινο):

Ισχύει περιορισμός βάσει εμβαδού, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον των 100 τ.μ.).

Για τις μεταφορές, προβλέπονται τα ακόλουθα και στα δύο επίπεδα:

65% πληρότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα πλοία

στο επίπεδο Α’ (κίτρινο), στα ταξί επιτρέπονται μέχρι 3 επιβάτες

στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) επιτρέπεται ένας μόνο επιβάτης.

Επίσης στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα στα ΙΧ (με εξαίρεση τις οικογένειες).

Για τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, προβλέπεται:

Ένας συνοδός ανά ασθενή και

Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 20% στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) και μέχρι 80% στο επίπεδο Β’ (κόκκινο).

Με εξαίρεση και για τα δύο επίπεδα, τα ογκολογικά και άκρως επείγοντα περιστατικά.

Για τους παιδότοπους (στεγασμένους) στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

1 παιδί ανά 5 τ.μ. και έως 50 παιδιά.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών.

1 συνοδός ανά παιδί.

Επίσης, προβλέπεται τήρηση των αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και των κανόνων υγιεινής.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότοπων.

Αναφορικά με τις πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, προβλέπονται τα εξής:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις πρόβες και για όσους δεν είναι στην σκηνή γυρίσματος,

καταγραφή των εισερχομένων και των εξερχομένων.

Στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται επίσης 1,5 μέτρο απόσταση για τους ηθοποιούς και 2 μέτρα απόσταση για τις χορωδίες και τα πνευστά στις πρόβες

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των συντελεστών αυξάνεται στα 2 μέτρα.

Όσον αφορά τώρα στις συναθροίσεις, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.

Στις συναθροίσεις του επιπέδου Α’ (κίτρινου) μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 50 άτομα, τηρώντας απόσταση υποχρεωτικά 1,5μ.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή όλων των δημόσιων συναθροίσεων στο πλαίσιο των Συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Για τους συναυλιακούς χώρους, τις θεατρικές παραστάσεις και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπονται τα εξής:

50% πληρότητα και

υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ενώ αναστέλλεται η διενέργεια τέτοιων εκδηλώσεων σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή της προσέλευσης κοινού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά για διαδικτυακή μετάδοση.

Σχετικά τώρα με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

1 άτομο ανά 10τ.μ. τουλάχιστον και έως 100 συμμετέχοντες, καθώς και

τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναστέλλεται.

Στα σχολεία προβλέπεται η χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και στα δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας.

Τέλος, για τους χώρους λατρείας, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι. Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και λειτουργίες.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόσο για καταγγελίες για παράβαση των υγειονομικών μέτρων, όσο και για πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων σε κάθε επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου.www.ert.gr

