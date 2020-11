Αυξάνονται τα θύματα στη Σμύρνη – Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους εγκλωβισμένους (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Λιγοστεύουν τα περιθώρια για τους εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν στη Σμύρνη. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Οι νεκροί στη Σμύρνη αυξήθηκαν στους 51, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), στα συντρίμμια εντοπίστηκαν παγιδευμένοι και διασώθηκαν μέχρι στιγμής 104 άνθρωποι. Συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται στους 896 και το 76% από αυτούς είχε πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία σήμερα το πρωί.

Οκτώ άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον υπουργό υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν «σε εννέα κτίρια τα οποία καταστράφηκαν», διευκρίνισε η AFAD.

Στη Σμύρνη μετέβη το Σάββατο και ο Ερντογάν, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση διάσωσης στην 9όροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δείχνει drone πάνω από την πολυόροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Drone footage shows rescuers intensifying the search for survivors at the site on an earthquake that struck the Aegean port city of Izmir in Turkey on Saturday. pic.twitter.com/R2UXjPtyEq

