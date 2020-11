Αυξάνονται τα θύματα στη Σμύρνη – Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους εγκλωβισμένους (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Λιγοστεύουν τα περιθώρια για τους εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν στη Σμύρνη. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Το πρωί ανασύρθηκε ζωντανός ένας 70χρονος, ο οποίος παρέμεινε παγιδευμένος για 33 ώρες κάτω από τα ερείπια. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 51. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), στα συντρίμμια εντοπίστηκαν παγιδευμένοι και διασώθηκαν μέχρι στιγμής 104 άνθρωποι. Συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται στους 896 και το 76% από αυτούς είχε πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία σήμερα το πρωί.

Ένας 70χρονος ανασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από τα ερείπια κτιρίου που είχε ισοπεδωθεί στην δυτική Τουρκία, όπου παρέμεινε παγιδευμένος για 33 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αιγαίο την Παρασκευή, από τον οποίο 51 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων AFAD.

O 70χρονος, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο Αχμέτ Τζιτίμ, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου κατοικιών «Riza Bey», ένα από τα 20 κατοικημένα κτίρια που κατέρρευσαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού της Παρασκευής.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 20 κτίρια καταστράφηκαν στην περιοχή Μπαϊρακλί της Σμύρνης, ενώ η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD αύξησε τον απολογισμό των νεκρών από τον σεισμό σε 49 από 43 που είχε ανακοινώσει προηγουμένως.

Η υπηρεσία αυτή σημείωσε επίσης ότι ως τις 09:30 σήμερα το πρωί τοπική ώρα (08:30 ώρα Ελλάδος) συνολικά 850 μετασεισμοί είχαν γίνει αισθητοί στην Τουρκία με τους 40 από αυτούς να είναι μεγαλύτεροι των 4 βαθμών.

Μέχρι στιγμής συνολικά 682 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία, ενώ 214 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Τουρκία.

Στη Σμύρνη μετέβη το Σάββατο και ο Ερντογάν, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση διάσωσης στην 9όροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δείχνει drone πάνω από την πολυόροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε.

