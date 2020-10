Kαταστροφές και στη Σμύρνη – Σύννεφα σκόνης κάλυψαν την πόλη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Καταστροφές σημειώθηκαν στη Σμύρνη από τον ισχυρότατο σεισμό που έγινε ανοιχτά της Σάμου. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter φαίνεται ότι έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις κτηρίων ενώ πόλη σκεπάστηκε από τεράστια σύννεφα σκόνης.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ανάρτηση στο twitter λέγοντας ότι «με όλα τα μέσα του κράτους μας είμαστε δίπλα στους πολίτες που έχουν πληγεί από το σεισμό. Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε την απαραίτητη εργασία στην περιοχή με όλες τις σχετικές υπηρεσίες και τους υπουργούς».

İzmir’de meydana gelen #deprem‘den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

O υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κατέρρευσαν στα περίχωρα της Σμύρνης 6 κτήρια ενώ έχουν αρχίσει οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, το επίκεντρο θεωρείται ότι είναι σε μικρή απόσταση από τη Σμύρνη σε μια περιοχή που ονομάζεται Σεφερί Χισάρ.

İzmir’de durum çok fena yıkılan apartmanlar var #deprem #izmirdeprem pic.twitter.com/EvDfYrYzfE

— izmirimle (@izmirimle) October 30, 2020

#deprem İzmir’den gelen bazı görüntüler. Çok geçmiş olsun… pic.twitter.com/ep2Ms4UFaj

— Ezgi Mola (@EzgiMolaP) October 30, 2020

Οι τουρκικές αρχές δίνουν μέγεθος 6,6 ρίχτερ. Όπως είπε ο δήμαρχος του Σεφερί Χισάρ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στην περιοχή του Μαρμαρά.

#Earthquake in #Izmir, #Turkey: The 6.6 magnitude earthquake destroyed many building#deprem

More Videos: pic.twitter.com/EVcrW6snkE

— Global News (@GlbBreakNews) October 30, 2020

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση: Αριάνα Φερεντίνουwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: