Παγκόσμιος αποτροπιασμός για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία – Μακρόν: Δεχόμαστε επίθεση (video)

Τρόμος επικρατεί στη Γαλλία μετά την αποτρόπαια επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια της οποίας μετανάστης από την Τυνησία αποκεφάλισε μία γυναίκα και τραυμάτισε θανάσιμα δύο ακόμη άτομα.

Γύρω στις 9 το πρωί, ένας άνθρωπος μπήκε στο εσωτερικό της εκκλησίας της Παναγίας και αρχικά επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο, μία γυναίκα ηλικίας 70 ετών. Το πρώτο θύμα αποκεφαλίστηκε από το δράστη. Το δεύτερο θύμα, ένας άντρας, πέθανε καθώς δέχτηκε μαχαιριές από το δράστη, ο οποίος βγαίνοντας πήρε μαζί του μία νέα γυναίκα, περίπου 40 ετών. Και αυτή σκοτώθηκε καθώς δέχτηκε μαχαιριές από το δράστη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας Ζαν-Φρανσουά Ρικάρ, ο δράστης έφτασε στη Νίκαια με το τρένο έχοντας στην κατοχή του έγγραφο ταυτότητας που είχε εκδοθεί από τον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό.



Είχε καταγωγή από την Τυνησία και πρόσφατα μπήκε στην Ευρώπη μέσα Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του σιδηροδρομικού σταθμού, ο δράστης άλλαξε ρούχα όταν έφτασε εκεί και κατόπιν πήγε με τα πόδια μέχρι τη βασιλική της Νοτρ Νταμ, που απέχει περίπου 400 μέτρα, όπου εξαπέλυσε την επίθεση.

Στο σημείο της επίθεσης έσπευσε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ενισχύεται με άλλους 4.000 στρατιώτες η φύλαξη χώρων που θεωρούνται στόχοι τρομοκρατίας.

«Μας επιτίθενται ξανά για τις αξίες μας: για την αίσθηση ελευθερίας, τη δυνατότητα να πιστεύει κανείς όπου θέλει και να μην υποκύπτει στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σοκαρισμένη η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία και έστειλε μηνύματα συμπαράστασης.

«Είμαι συγκλονισμένη από τις άγριες δολοφονίες στην εκκλησία στη Νίκαια. Η Γερμανία στέκεται δίπλα στη Γαλλία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

«Βαθιά συγκλονισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια. Απόλυτη αλληλεγγύη στη Γαλλία, είμαστε ενωμένοι», έγραψε στα γαλλικά στο twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Profondément choqué par l’ attaque terroriste de #Nice. Pleine solidarité envers la France. Nous sommes unis.

«Ολόκληρη η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα, στο πλευρό της Γαλλίας. Παραμένουμε ενωμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Je condamne l’attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.

L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme

Με τον πιο εμφατικό τρόπο εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος τη στήριξή του στο πλευρό της Γαλλίας εν μέσω του προεκλογικού του αγώνα.

«Οι καρδιές μας είναι με το λαό της Γαλλίας. Η Αμερική συμπαραστέκεται στον παλαιότερο Σύμμαχό της σε αυτόν τον αγώνα. Αυτές οι ριζοσπαστικές Ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο twitter.

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!

Χαρακτηριστική για τη σημασία που έχει η νέα επίθεση είναι και η άμεση τουρκική αντίδραση. Παρά την οξύτατη γαλλοτουρκική αντιπαράθεση κι ενώ η Άγκυρα μετά την άγρια δολοφονία του καθηγητή Πατί χρειάστηκε 10 ολόκληρες μέρες για να συλλυπηθεί το Παρίσι, αυτή τη φορά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να δηλώσει:

«Καταδικάζουμε έντονα την επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νίκαιας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας, στους συγγενείς των θυμάτων.»

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο πρόεδρος Πούτιν εκφράζει την αγανάκτησή του για το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε πάντως αναφορά και στα σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ.

«Προφανώς, το να προσβάλεις τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών είναι απαράδεκτο και το να σκοτώνεις ανθρώπους, δεν είναι επίσης αποδεκτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Για μια στιγμή πόνου σε μια περίοδο σύγχυσης έκανε λόγο το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου, ενώ το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής πίστης εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Τις επιθέσεις στη Γαλλία καταδίκασαν με κοινή δήλωσή τους τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζοντας ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, το γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας – στον κοινό και συνεχή αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Εμείς, Ευρωπαίοι ηγέτες, είμαστε σοκαρισμένοι και θλιμμένοι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία.

Καταδικάζουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο αυτές τις επιθέσεις που αντιπροσωπεύουν επιθέσεις στις κοινές μας αξίες.

Στεκόμαστε ενωμένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, το γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας – στον κοινό και συνεχή αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Καλούμε τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να εργαστούν για τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων και θρησκειών και όχι για το διχασμό».

Πηγή: ΕΡΤ1

Ρεπορτάζ: Θωμαϊς Παπαϊωάννου, Κλειώ Νικολάου, Μαρία Αλεξάκη, Ζέτα Κονταξή, Ειρήνη Ζαρκαδούλαwww.ert.gr

