Μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων – Σε ύψιστο συναγερμό η Γαλλία (video)

Σοκ στη Γαλλία από την τελευταία επίθεση στη Νίκαια, σε εκκλησία. Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στον Καθεδρικό Ναό και αποκεφάλισε μια γυναίκα. Συνολικά τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες. Την ίδια ώρα άλλα δύο περιστατικά, το ένα ξεκάθαρη επίθεση κατά γαλλικού στόχου στη Τζέντα, αλλά και μια απόπειρα στην Αβινιόν, εντείνουν το φόβο και θέτουν τη Γαλλία σε συναγερμό.

Ο δράστης της Νίκαιας συνελήφθη και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση του κέντρου της πόλης ενώ την έρευνα έχει ήδη αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.

Όπως μετέδωσε για την ΕΡΤ από το Παρίσι η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, το δεύτερο θύμα είναι ο νεωκόρος της εκκλησίας, ενώ το τρίτο θύμα, γυναίκα 40 ετών, που βγήκε από την εκκλησία ζητώντας βοήθεια σε παρακείμενο μπαρ προτού εκπνεύσει.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ». Ονομάζεται Μπραχίμ και είναι περίπου 25 ετών, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες.

Έδρασε μόνος του, ενώ η αστυνομία τού πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να διαπιστώσει αν βρισκόταν στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία. Η υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας ξεκίνησε έρευνα για «ανθρωποκτονία» και «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Η εκκλησία βρίσκεται επί της λεωφόρου Ζαν Μεντεσέν της Νίκαιας, την κεντρική εμπορική λεωφόρο της πόλης.

Eric Gaillard/Pool via APEric Gaillard/Pool via APΗ Γαλλία αύξησε σήμερα το επίπεδο συναγερμού στα εδάφη της στο ανώτατο επίπεδο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο οποίος δήλωσε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην επίθεση θα είναι σκληρή και αμείλικτη.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται ακόμη από την πρόσφατη δολοφονία δι’ αποκεφαλισμού του Γάλλου καθηγητή Σαμουέλ Πατί έξω από το σχολείο όπου εργαζόταν στο Παρίσι από έναν 18χρονο τσετσενικής καταγωγής.

Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στη Γαλλία εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε στο τουίτερ: «Όλη η αλληλεγγύη μου είναι με τη Γαλλία και τους Γάλλους. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της φρικτής επίθεσης στη Νίκαια και τους οικείους τους. Όλη η Ευρώπη είναι μαζί σας».

Toute ma solidarité avec la France et les Français.

Mes pensées vont aux victimes de l’attaque abominable de #Nice et à leurs proches.

Toute l’Europe est avec vous.

— Charles Michel (@eucopresident) October 29, 2020

Την επίθεση και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζοντας την αλληλεγγύη της Ευρώπης στη Γαλλία.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε: «Καταδικάζω τη φρικτή και βάναυση επίθεση που έλαβε χώρα στη Νίκαια και είμαι ολόψυχα με τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής πράξης. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι αλληλέγγυα προς τη Γαλλία. Παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό».

Je condamne l’attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.

L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020

Τη λύπη του για την επίθεση στη Νίκαια εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, με ανάρτησή του στο τουίτερ, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει καθήκον να σταθεί «ενάντια στη βία και σε αυτούς «που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.

— David Sassoli (@EP_President) October 29, 2020

Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Είμαι πολύ σοκαρισμένος και λυπημένος από την είδηση για την τρομερή επίθεση στη Νίκαια. Αυτός ο πόνος γίνεται αισθητός από όλους μας στην Ευρώπη. Έχουμε καθήκον να σταθούμε μαζί ενάντια στη βία και σε εκείνους που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ εξέφρασε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας της προς τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «βάρβαρη».

«Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένη από τους βάρβαρους φόνους στην εκκλησία στη Νίκαια. Η σκέψη μου είναι με τους συγγενείς των δολοφονηθέντων και των τραυματιών. Η Γερμανία βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Μέρκελ στο Twitter δια του εκπροσώπου της Στέφεν Ζάιμπερτ.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche in #Nizza. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und bei den Verletzten. Der französischen Nation gilt in diesen schweren Stunden Deutschlands Solidarität.“

— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 29, 2020

Είναι ανεπίτρεπτο να δολοφονούνται άνθρωποι, αλλά είναι και λάθος να προσβάλλει κάποιος τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε καταδίκασε «την άθλια επίθεση» που σημειώθηκε το πρωί στη Νίκαια.

«Η άθλια επίθεση δεν θα κλονίσει το κοινό μέτωπο υπεράσπισης των αξιών της ελευθερίας και της ειρήνης. Οι πεποιθήσεις μας είναι ισχυρότερες από τον φανατισμό, το μίσος και την τρομοκρατία», έγραψε ο Κόντε στο Twitter.

Η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας καταδίκασε την «αποτρόπαιη επίθεση» και τόνισε: «Οι Χριστιανοί δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται και να σφαγιάζονται».

Το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης «καταδίκασε δριμύτατα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην Βασιλική της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια».

«Ως ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, καλώ όλους τους μουσουλμάνους της Γαλλίας να ματαιώσουν όλους τους εορτασμούς για το Mawlid (τους εορτασμούς για τη γέννηση του Προφήτη Μωάμεθ)», που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μοχάμεντ Μουσάουι.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση από Νίκαια: Θωμαΐς Παπαιωάννου, Ρεπορτάζ: Ρένα Δημητρίου

