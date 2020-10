Γαλλία: Τρεις νεκροί από επίθεση σε εκκλησία στη Νίκαια – Αποκεφαλισμός του ενός θύματος

Μοιράσου το άρθρο:

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία. Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί, από τους οποίους μία γυναίκα αποκεφαλίστηκε, αρκετοί οι τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση του κέντρου της πόλης. Την έρευνα έχει ήδη αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.

Όπως μετέδωσε για την ΕΡΤ από το Παρίσι η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, το δεύτερο θύμα είναι ο φύλακας της εκκλησίας, ενώ το τρίτο θύμα βγήκε από την εκκλησία ζητώντας βοήθεια προτού εκπνεύσει.

Οι κατηγορίες κατά του δράστη είναι δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας.

Merci à nos policiers municipaux qui ont interpellé l’auteur d’une attaque à l’arme blanche dans le secteur Notre Dame à #Nice06. Je demande aux Niçois d’éviter le secteur pour laisser la police et les secours travailler. @pmdenice

— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, ανέφερε στο Twitter ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά την επίθεση που εκδηλώθηκε από άγνωστο με μαχαίρι σε εκκλησία, και εκτίμησε ότι πρόκειται να τρομοκρατική επίθεση.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος, ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ».

Όπως ανέφερε ο Κριστιάν Εστροζί, στην πόλη αναμένεται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1

— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Πηγή: @cestrosiΣτο υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη, όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΣ Ζεράρντ Νταμαρμίν. Στη μονάδα παρακολούθησης επιθέσεων του ΥΠΕΣ βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

Στο κοινοβούλιο της χώρας κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.

EPA/SEBASTIEN NOGIERΤη λύπη του για την επίθεση στη Νίκαια εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, με ανάρτησή του στο τουίτερ, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει καθήκον να σταθεί «ενάντια στη βία και σε αυτούς «που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.

— David Sassoli (@EP_President) October 29, 2020

Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Είμαι πολύ σοκαρισμένος και λυπημένος από την είδηση για την τρομερή επίθεση στη Νίκαια. Αυτός ο πόνος γίνεται αισθητός από όλους μας στην Ευρώπη. Έχουμε καθήκον να σταθούμε μαζί ενάντια στη βία και σε εκείνους που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

