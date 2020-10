Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ στην Αθήνα

Μοιράσου το άρθρο:

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί σήμερα Τρίτη, 27 Οκτωβρίου και ώρα 11:30, τους ομολόγους του από την Κύπρο και το Ισραήλ, Νίκο Χριστοδουλίδη και Γκάμπι Ασκενάζι αντίστοιχα, στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στην ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς όπως η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και στις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους ομολόγους του.

#PartnersForOurFuture – Tριμερής Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΥΠΕΞ @NikosDendias @Christodulides & G.Ashkenazi

ενίσχυση τριμερούς συνεργασίαςεξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο & Μ.Ανατολή

Περισσότερα➡️ pic.twitter.com/0Y1Ccxdx8k

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 26, 2020

Μετά το πέρας των συνομιλιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο στις 13:00.

Διπλωματική αντεπίθεση – ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα (video)

Στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, εν όψει της σημερινής συνόδου, ενώ είχε γεύμα εργασίας και με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Τον κ. Γκάμπι Ασκενάζι υποδεχθηκε ο κ. Δενδιας.

Expanded talks b/w delegations under FMs @NikosDendias & @Gabi_Ashkenazi – focus on dvpts in #EasternMediterranean, #MiddleEast & #EU-Israel relations.

Διερυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών υπό τους ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & G.Ashkenazi pic.twitter.com/beh3zxkUyN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 26, 2020

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαφή με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Τουρκία, δυστυχώς, σε ρόλο ταραξία καταπατά τη διεθνή νομιμότητα, ναρκοθετώντας την ειρήνη σε πολλά ευαίσθητα σημεία του χάρτη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό που τον προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι η Τουρκία περιβάλλει την επιθετική της δράση «με έναν θρησκευτικό μανδύα, καθιστώντας έτσι ορατό τον κίνδυνο για την αρμονική συνύπαρξη λαών και θρησκειών». Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δήλωση που έκανε νωρίτερα.

O κ. Λαβρόφ, στη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία που έχει ο τερματισμός της τουρκικής επιθετικότητας για την προώθηση των διερευνητικών και την επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Πηγή ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: