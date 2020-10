«Εγγύηση ασφαλείας» οι στενές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Μοιράσου το άρθρο:

«Δημιουργούμε μια νέα γεωγραφία κατανοήσεων που διαπερνά τα παλιά στερεότυπα, που ανασχηματίζει τον χάρτη της περιοχής μας», διαμήνυσε ο Νίκος Δένδιας κατά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και επεσήμανε:

«Δυστυχώς η συνάντηση μας γίνεται υπό το βάρος νέων παρανόμων ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας, που μέσα σε λίγες μόνο μέρες με τις ενέργειές της προσπαθεί να δυναμιτίσει οποιαδήποτε προοπτική εποικοδομητικού διαλόγου δεσμεύοντας παράνομα περιοχές εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για παράνομες σεισμικές έρευνες ή προκαλώντας με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου στα κατεχόμενα Βαρώσια».

Οι στενές σχέσεις Ελλάδας- Κύπρου και Ισραήλ είναι εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για τριμερή στρατηγική σχέση που δεν στρέφεται εναντίον κανενός, κι έχει στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας και της αμυντικής συνεργασίας. Το σχήμα υποστηρίζεται σθεναρά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς στέκεται πάνω στο οικοδόμημα της διεθνούς νομιμότητας, πρόσθεσε και αναφερόμενος στη χθεσινή επίσκεψη του Σ. Λαβρόφ, σημείωσε:

«Καταρρίφθηκε ο μύθος ότι η Ρωσία αντιτίθεται στο ελληνικό δικαίωμα των 12 μιλίων».

Πεπεισμένος ότι οι συναντήσεις ενισχύουν τις σχέσεις με στόχο την ευημερία και την ειρήνη, ενώ η Μέση Ανατολή μετά από πολλές δοκιμασίες εξελίσσεται σε παράθυρο ευκαιριών, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκάμπι Ασκενάζι. Αναφερόμενος στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Μπαχρέιν, το Σουδάν και τα ΗΑΕ, τόνισε ότι ανοίγει ο δρόμος για στρατηγικές συμφωνίες, ενώ κάλεσε την Παλαιστινιακή Αρχή να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του επεσήμανε ότι «η πανδημία έχει αναδείξει περισσότερο τη σημασία της περιφερειακής συνεργασία και της πολυμέρειας». Ιδρύεται, όπως ανακοινώθηκε Γραμματεία στη Λευκωσία για την καλύτερη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου.

Οι συζητήσεις εστιάστηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς όπως η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και στις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών είχε ήδη κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους ομολόγους του.

Διπλωματική αντεπίθεση – ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα (video)

Στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, εν όψει της σημερινής συνόδου, ενώ είχε γεύμα εργασίας και με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Τον κ. Γκάμπι Ασκενάζι υποδεχθηκε ο κ. Δενδιας.

Πηγή ΕΡΤwww.ert.gr

