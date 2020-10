Διπλωματική αντεπίθεση – ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας για να μπει ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα δώδεκα ναυτικά μίλια, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό, σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

Η έλευση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Αθήνα σε μία περίοδο έντασης στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σηματοδοτεί την αναθέρμανση των Ελληνορωσικών σχέσεων.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «H Toυρκία σε ρόλο ταραξία καταπατά τη διεθνή νομιμότητα, την ειρήνη σε πολλά ευαίσθητα σημεία του χάρτη. Είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να ελέγξουμε τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και να θυμίσουμε σε όποιον τις ασκεί τα πραγματικά του όρια».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι: «Χρειάζεται το ταχύτερο δυνατό η αποκλιμάκωση της έντασης που δημιουργήθηκε στην περιοχή, για να προχωρήσουν οι συμμετέχουσες χώρες στη διευθέτηση όλων των προβλημάτων που δεν είναι και λίγα στην περιοχή μέσα από απευθείας διάλογο των πλευρών».

Ιδιαίτερα θερμό το κλίμα ήταν το κλίμα τόσο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των ΥΠΕΞ Δένδια-Λαβρόφ και στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των 2 χωρών, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να στέκεται ιδιαίτερα στην προκλητική τουρκική συμπεριφορά στην Αν. Μεσόγειο και να κάνει λόγο για νεοοθωμανικές επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως: «Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανα στον ομόλογό μου το ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας και του γεγονότος ότι ο εξοπλισμός αυτός αποσταθεροποιεί το σύνολο των χωρών της περιοχής… η Τουρκία έχει καταστεί γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές, οι οποίοι μεταφέρονται σε διάφορες εστίες προβλημάτων στην περιοχή».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ., ο Ρώσος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των χωρών να τα επεκτείνουν με βάση το δίκαιο της θάλασσας, λέγοντας: «Ως προς την απόφαση για το εύρος των χωρικών υδάτων, όπως είπατε είναι οι προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, η Ρωσία δεν μπορεί να τηρήσει κάποια άλλη στάση εκτός από αυτή που είναι στη σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας. Κάθε μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να καταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια. Βεβαίως τηρώντας την κοινή λογική και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες».

Ενόψει της τριμερούς συνάντησης των ΥΠΕΞ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ την Τρίτη στην Αθήνα, ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκάμπι Ασκενάζι, στις συναντήσεις που είχε τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με το Νίκο Δένδια, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και η κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας την Ανατολική Μεσόγειο.

«Μόλις συναντήθηκα με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Συζητήσαμε τις θετικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ειρηνευτικών συμφωνιών και των χωρών που εντάχθηκαν στη διαδικασία. Συζητήσαμε επίσης τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αντίκτυπό τους στις χώρες μας» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

I just met with both the Greek Prime Minister and Foreign Minister.We discussed the positive changes in the Middle East, including the recent peace agreements and those countries joining the process.We also discussed the tensions in the East Med and its impact on our countries. pic.twitter.com/8qMf7SohGg

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) October 26, 2020

O Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί το πρωί της Τρίτης, τους ομολόγους του από την Κύπρο και το Ισραήλ, Νίκο Χριστοδουλίδη και Γκάμπι Ασκενάζι. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς όπως η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στο περιθώριο της τριμερούς συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τους ομολόγους του.

Γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη είχε o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και ο συντονισμός ενεργειών Ελλάδας – Κύπρου.

Από τη Θεσσαλονίκη η ΠτΔ τόνισε ότι δε μπορεί να γίνει ανεκτή η ακραία ρητορική της Τουρκία και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Εμανουέλ Μακρόν.

«Η ακραία, όμως, τουρκική ρητορική των τελευταίων ημερών, η οποία τροφοδοτεί τον θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία, στο όνομα μιας «σύγκρουσης των πολιτισμών», δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», δήλωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σεργκέϊ Λαβρόφ, o αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε τη σημασία που έχει ο τερματισμός της τουρκικής επιθετικότητας για την προώθηση των διερευνητικών και την επανεκκίνηση των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού.

Η navtex

Σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την πρόταση Στόλτενμπερκ η Τουρκία δεν ακυρώνει αλλά μεταθέτει μια ημέρα πριν την άσκηση που είχε αναγγείλει για την «καρδιά» του Αιγαίου, ανάμεσα από Εύβοια, Σκύρο, Ψαρά.

Η συγκεκριμένη άσκηση ήταν προγραμματισμένη για την 28η Οκτωβρίου, ημέρα δηλαδή της Εθνικής επετείου της Ελλάδας και με βάση την πρόταση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, που αφορά την μη διεξαγωγή ασκήσεων σε ημέρα Εθνικών Επετείων, η Άγκυρα μεταθέτει την συγκεκριμένη άσκηση μια ημέρα πριν στις 27 Οκτωβρίου.

Πάντως άλλες δυο ασκήσεις που είχε ανακοινώσει η Τουρκία στην περιοχή της Φοινίκης, κοντά δηλαδή στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, η Άγκυρα προχώρησε στην ακύρωσή τους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και η Αθήνα αποδεσμεύει για την 29η Οκτωβρίου -ημέρα Εθνικής Επετείου της Τουρκίας- την περιοχή «ΚΑΡΑΒΙΑ», ανάμεσα από τα Κύθηρα και την Κρήτη.

Εκεί να σημειώσουμε ότι δεν είχαμε κάποια προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, απλώς δεσμεύουμε την περιοχή με navtex, μια πάγια τακτική στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως ένδειξη καλής πίστης απενεργοποιούμε για την 29η Οκτωβρίου την περιοχή «ΚΑΡΑΒΙΑ» αλλά απ’ εκεί και πέρα για τον όποιον διάλογο και την αποκλιμάκωση, θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις κινήσεις της Τουρκίας κι αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα την απόσυρση του Oruc Reis και των πολεμικών πλοίων της Τουρκίας.

Πάντως, τη Δευτέρα η αεροναυτική άσκηση Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας στο κεντρικό Αιγαίο έγινε κανονικά με τη συμμετοχή μονάδας επιφανείας και 6 μαχητικών αεροσκαφών όλων των τύπων.

Η Τουρκία προχώρησε τη Δευτέρα σε δυο υπερπτήσεις στη νησίδα Ανθρωποφάγοι στα 25.000 & στα 5.500 πόδια.

Ρεπορτάζ: Kώστας Σκουλάς, Γιώργος Σιδέρης

Πηγή: ΕΡΤ

