Η Αν. Μεσόγειος στις συναντήσεις Μητσοτάκη-Λαβρόφ-Ασκενάζι

Μοιράσου το άρθρο:

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθεί σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 17.00. Επίσης λίγο αργότερα στις 18.00 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι.

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μ. Ζαχάροβα «προβλέπεται να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε διεθνή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στα Βαλκάνια και στον Καύκασο», είπε η Ζαχάροβα και πρόσθεσε ότι προγραμματίζεται η υπογραφή μνημονίου για την διοργάνωση Έτους Ιστορίας Ρωσία-Ελλάδα το 2021.

Russian aircraft IL96 in Athens International Airport.

Foreign Minister of #Russia Sergey #Lavrov arrived in #Greece with working visit. pic.twitter.com/H71rEsI5NC

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) October 25, 2020

Η επίσκεψη Γκάμπι Ασκενάζι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα έχει διμερείς και τριμερείς συναντήσεις με αντικείμενο την προώθηση των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση της συνεργασίας σε τριμερές επίπεδο.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ασκενάζι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, γίνεται γνωστό ότι θα συναντηθεί και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος θα βρίσκεται ταυτόχρονα στην Ελλάδα.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: