Παρίσι προς Άγκυρα: Αξιωνουμε αλλαγή της πολιτικής Ερντογάν – Ανάκληση του Γάλλου πρέσβη

Η γαλλική προεδρία κατήγγειλε σήμερα ως «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περί ανάγκης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν, για «ψυχιατρικό έλεγχο», ανακοινώνοντας ότι το Παρίσι ανακαλεί για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Άγκυρα.

Ερντογάν και πάλι κατά Μακρόν: Χρειάζεται ψυχοθεραπεία

«Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές», σχολίασε το Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η γαλλική προεδρία σημείωσε «την απουσία συλλυπητήριων μηνυμάτων και μηνυμάτων συμπαράστασης εκ μέρους του προέδρου της Τουρκίας μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί», του καθηγητή που αποκεφαλίστηκε πριν από μία εβδομάδα σε μια ισλαμιστική επίθεση, κοντά στο σχολείο του, στα προάστια του Παρισιού.

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος είχε δώσει άδεια για τη φωταγώγηση κυβερνητικών κτηρίων με τα επίμαχα σκίτσα του Charlie Hebdo.

France Projects Giant Images Of Charlie Hebdo Cartoon Of Prophet Muhammed On Buildings Following Teacher’s Beheading

— Daily Caller (@DailyCaller) October 24, 2020

Έξωα από τα κτήρια έχουν αναπτυχθεί αστυνοιμικές δυνάμεις

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 21, 2020

Γαλλία: Απειλές δέχθηκε η εφημερίδα La Nouvelle Republique μετά τη δημοσίευση σκίτσων του Μωάμεθ

Το Ελιζέ επισημανε, επίσης, τις «πολύ προσβλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις τελευταίες ημέρες, ιδίως το κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα».www.ert.gr

