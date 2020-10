Η απόσυρση του Ορούτς Ρέις προϋπόθεση για τις διερευνητικές επαφές (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Η απόσυρση του Ορούτς Ρέις από την ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί προϋπόθεση για την Αθήνα για τις διερευνητικές επαφές των δύο μερών, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα ανακοίνωσε πως προτίθεται να ακυρώσει τις NAVTEX που ανακοίνωσε αν κάνει το ίδιο και η Ελλάδα. Το υπουργείο Εξωτερικών διά του πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά για τις παράνομες έρευνες του τουρκικού σκάφους κοντά στο Καστελόριζο.

Διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις (video)

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, καθώς ανακοίνωσε νέες NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις, με τις δύο από τις τρεις να είναι νοτιοανατολικά του Καστελόριζου, με πραγματικά πυρά, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, το Oruc Reis παραμένει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τρεις NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις ανατολικότερα του Καστελόριζου.

Οι δύο ασκήσεις αφορούν σε περιοχές εντός τουρκικών υδάτων, σε κοντινή σχετικά απόσταση από τις ακτές της γειτονικής χώρας, ανατολικά του Καστελόριζου, στην περιοχή της Φοινίκης.

Η τρίτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρέττας.

Ακολουθούν οι τρεις NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

1. TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

2. TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N – 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N – 030 16.00 E

36 07.50 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

3. TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N – 035 55.32 E

36 10.90 N – 035 51.98 E

36 10.65 N – 035 47.05 E

36 06.75 N – 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.

Η Ελλάδα κατήγγειλε τις τουρκικές Navtex στον ΟΗΕ, ενώ διάβημα διαμαρτυρίας επέδωσε και ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Το διάβημα αφορά στην τουρκική NAVTEX από 22 έως 27 Οκτωβρίου, για τη δεσμευμένη περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σε ό,τι αφορά την εξαγγελία Στόλτενμπεργκ για αμοιβαία άρση ασκήσεων, ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος κατά τη διήμερη σύνοδο των ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι ήδη η Ελλάδα έχει θέσει το πλαίσιο: Όσο η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες -τις οποίες η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, καθώς και με πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα- δεν πρόκειται να υπάρξουν συζητήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ «πρότεινε» αμοιβαία αναστολή στρατιωτικών ασκήσεων από Ελλάδα και Τουρκία σε περιόδους εορτών, προτρέποντας παράλληλα την Τουρκία να αποφύγει τη συνέχιση των σεισμικών ερευνών, και οι όποιες διαφορές υπάρχουν να λυθούν στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση, το Ορούτς Ρέις βρίσκεται περί τα 20 ν.μ. ανατολικά της Ρόδου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη νήσο και τις μικρασιατικές ακτές.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική. Σε δηλώσεις του είπε ότι αναμένει από την Ελλάδα να ανταποκριθεί στην πρόταση Στόλτεμπεργκ για αμοιβαία άρση των ασκήσεων.

Ωστόσο, το Ελληνικό Επιτελείο επισημαίνει, ότι αυτό το διάστημα δεν υπάρχουν σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μιλώντας στο Mega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σημείωσε πως έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και τους συμμάχους στο πλευρό μας, κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει πολύ τη διπλωματική της παρουσία το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Κατεχομένων Ερσίν Τατάρ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τα Βαρώσια, χαρακτηρίζοντάς την σωστή απόφαση με σημασία για το μέλλον του ψευδοκράτους από οικονομικής πλευράς. Αυτή η κίνηση δεν αντίκειται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η χώρα μας συνεχίζει τη διπλωματική αντεπίθεση. Τη Δευτέρα επισκέπτεται την Αθήνα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ενώ στην Αθήνα θα βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Την Τρίτη θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, την έντονη καταδίκη του εξέφρασε το αμερικανικό πεντάγωνο για τις δοκιμές του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400 από την Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν τόνισε ότι οι δοκιμές αυτές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Ρεπορτάζ: Νίκος Σταυρουλάκης

Πηγή: ΕΡΤ1www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: