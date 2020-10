Στη φυλακή το «διευθυντήριο» της Χρυσής Αυγής – Αναζητείται ο Χρ. Παππάς (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Στη φυλακή για να εκτίσουν τις ποινές τους έστειλε το δικαστήριο 39 από τους χρυσαυγίτες που καταδικάστηκαν για την εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν τους δόθηκε αναστολή. Ένας μετά τον άλλο τα ηγετικά στελέχη παραδίδονται ή συλλαμβάνονται, εκτός από τον Χρήστο Παππά ο οποίος δηλώνει πως είναι συνειδητή επιλογή του να μην παραδοθεί. Ήδη η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει, παρουσία εισαγγελέα, έρευνα σε τρία σπίτια του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής.

Στη ΓΑΔΑ κρατούνται συνολικά 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος. Άλλοι 10, ανάμεσα τους και ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος συνελήφθησαν στο Εφετείο, όπου ήταν παρόντες την ώρα της ανακοίνωσης της τελικής απόφασης και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Μεταγωγών.

Οι Ηλίας Παναγιώταρος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης και Νίκος Κούζηλος προστέθηκαν τις απογευματινές ώρες στους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής που κρατούνται στη ΓΑΔΑ. Οι τρεις πρώην βουλευτές παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, μαζί με τον Νίκο Μιχαλολιάκο και το «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο με την απόφασή του οδηγεί στην φυλακή τους καταδικασθέντες: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Χρήστο Παππά, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές 13 ετών κάθειρξης και ποινές φυλάκισης 6 έως 8 μηνών και Αρτέμη Ματθαιόπουλο που καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη.

Για τον ευρωβουλευτή Λαγό δρομολογείται τις επόμενες ημέρες η διαδικασία για την ενημέρωση του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να κριθεί το θέμα της άρσης ασυλίας του.

Στης φυλακή επίσης και οι καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης πρώην βουλευτές Αντώνης Γρέγος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 6 ετών, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Νικόλαος Κούζηλος με κάθειρξη 7 ετών και Νίκος Μίχος με 5ετή φυλάκιση.

Φυλακή αποφάσισε το δικαστήριο και για 13 συγκατηγορουμένους του Γιώργου Ρουπακιά για τη δολοφονία Φύσσα ο οποίος έχει καταδικασθεί σε ισόβια και 14ετή κάθειρξη. Πρόκειται για τους καταδικασμένους σε κάθειρξη 10 ετών Γιώργο Πατέλη (πυρηνάρχης Νίκαιας) και Ιωάννη Καζαντζόγλου. Τους καταδικασμένους σε κάθειρξη 9 ετών Ιωάννη Άγγο, Ελπιδοφόρο Καλαρύτη, Ιωάννη Κομιάνο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γεώργιο Σταμπέλο, Αθανάσιο Τσόρβα, Νικόλαο Τσόρβα και Λέοντα Τσαλίκη. Τους καταδικασμένους σε 7ετή κάθειρξη Αριστοτέλη Χρυσαφίτη και Αναστάσιο Αναδιώτη.

Η σύλληψη Ρουπακιά

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης ο Γιώργος Ρουπακιάς ο οποίος βρισκόταν σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Αστυνομικοί της Ασφάλειας τον παρέλαβαν από το διαμέρισμά του και τον επιβίβασαν, από την πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρθηκε στην ΓΑΔΑ όπου θα κρατηθεί μέχρι το πρωί και στην συνέχεια θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών μαζί με τους υπόλοιπους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής.

Για την επίθεση εις βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στη φυλακή οδηγούνται οι: Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός καταδικασμένοι και οι δυο σε επταετή κάθειρξη και ο Αναστάσιος Πανταζής, πυρηνάρχης Περάματος, ο οποίος έχει καταδικασθεί σε 10ετή κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 24 μηνών.

Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες που οδηγούνται στη φυλακή για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση είναι:

Οι δράστες -με τελεσίδικες καταδίκες- της δολοφονίας του εργάτη από το Πακιστάν, Σαχζάτ Λουκμάν, Διονύσιος Λιακόπουλος και Χρήστος Στεργιόπουλος που καταδικάστηκαν σε 6ετή κάθειρξη.

Οι δράστες -με τελεσίδικες καταδίκες- της επίθεσης στον κοινωνικό χώρο Αντίπνοια που καταδικάστηκαν τώρα σε 6ετή κάθειρξη, Βασίλειος Σιατούνης και Αθανάσιος Στράτος

Ο δράστης επίθεσης στον κοινωνικό χώρο Συνεργείο Θωμάς Μπαρέκας που τώρα καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη και 2μηνών φυλάκισης.

Η αστυνομικός Βενετία Πόπορη με καταδίκη 7ετούς κάθειρξης.

Ο θεωρούμενος ως στρατολόγος του Γιώργου Ρουπακιά Νικόλαος Αποστόλου (κάθειρξη 7 ετών).

Ο δράστης -με καταδίκη- της φωτιάς στο μπαρ «Κουαντρό», ιδιοκτησίας πολίτη Καμερούν, Νίκος Παπαβασιλείου που καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη.

Και ο Γεώργιος Τσακανίκας που κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών για συνέργεια στην δολοφονία Φύσσα και καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη

Μεταξύ των 12, που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα οι εφέσεις τους, είναι και οι πρώην βουλευτές Μιχαήλ Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας και Δημήτρης Κουκούτσης. Απαγόρευση εξόδου και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ είναι οι περιοριστικοί όροι των πρώην βουλευτών που αφήνονται ελεύθεροι, καθώς και δύο φορές τον μήνα εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το που ανακοινώθηκε η απόφαση έξω και μέσα στην αίθουσα εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές με τη μητέρα του Παύλου Φύσσα, τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής αλλά και τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος για να ακούσει την ετυμηγορία να ξεσπούν σε κλάματα χαράς και χειροκροτήματα.α, τρεις

Αύριο αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών προκειμένου να μάθουν σε ποια φυλακή θα μεταφερθούν.

Οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάρτηση του στα αγγλικά στο Twitter τονίζει: «Η συλλογική μας απάντηση στους νεοναζί είναι το Κράτος Δικαίου. Αυτή είναι η δύναμη της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Our collective response to neonazis is the Rule of Law. This is the strength of Greece’s democracy.#GDtrial

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) October 22, 2020

Με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία μιλά για ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου και τονίζει ότι »Με κυβερνήση Νέας Δημοκρατίας η εγκληματική οργάνωση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, και με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε ανεπηρέαστη το έργο της καταδικάζοντας τους εγκληματίες, οδηγώντας τους στη φυλακή και δικαιώνοντας όλους όσους την εμπιστεύονται και τη σέβονται».

Για ημέρα δικαίωσης για όσους αποπειράθηκε να εξοντώσει η ναζιστική συμμορία έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελληνική Δικαιοσύνη, με τρόπο απόλυτο και αδιαμφισβήτητο, βάζει τέλος στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που αιματοκύλησε, τρομοκράτησε, δολοφόνησε στο όνομα της πιο απάνθρωπης ιδεολογίας που γνώρισε η ανθρωπότητα.

Για ιστορική η απόφαση που στέλνει μηνύματα σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ , Φώφη Γεννηματά.

Το ΚΚΕ τονίζει πως ήταν λαϊκή απαίτηση να βρεθούν οι ναζί στη φυλακή, έστω και μ’ αυτές τις μειωμένες ποινές, που είναι τέτοιες εξαιτίας και της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα. Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος ήταν αναγκαία, ωστόσο δε χωρά κανένας εφησυχασμός.

Τέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελοπουλος δήλωσε πως η δικαιοσύνη μίλησε, βγήκε η απόφαση, έκλεισε, τελείωσε ο ναζισμός.

Ρεπορτάζ: Αννα Βλαχοπαναγιώτη, Ντίνα Τσουκαλά, Κάτια Νιάκαρη, Νίκος Κουντούρης, Ειρήνη Κυρίτση, Μαρία Μαγκλάραwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: