Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή η ηγετική ομάδα – Αναστολή σε 12 από τους καταδικασθέντες

Βαριά απόφαση καταδίκης για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής εξέδωσε μετά από 5,5 χρόνια το δικαστήριο, στέλνοντας στη φυλακή συνολικά 39 από τους 51 καταδικασθέντες, ανάμεσά τους την ηγετική πολιτική ομάδα της ΧΑ, επιχειρησιακά στελέχη και όσους μετείχαν σε βαριές εγκληματικές πράξεις και βίαιες επιθέσεις.

Ένας, ένας παραδίδονται στις αρχές. Nωρίτερα το απόγευμα ο Νίκος Μιχαλολιάκος έφτασε οδικώς στη ΓΑΔΑ. Πριν από τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκαν οι Κασιδιάρης, Ηλιόπουλος και Γερμενής για τους οποίους αποφασίστηκε ότι δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή τους όπως και για τους Χρήστο Παππά, Αρτέμη Ματθαιόπουλο, Γιάννη Λαγό και Ηλία Παναγιώταρο δηλαδή για όλη την διευθυντική ομάδα.

Αναστολή έκτισης ποινής αποφασίστηκε μόνο για τους πρώην βουλευτές Ελένη Ζαρούλια, Στάθη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Δημήτρη Κουκούτση, Μιχαήλ Αρβανίτη και ακόμα 7 άτομα που παραμένουν ελεύθερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εγγύηση 20.000 ευρώ και εμφάνιση τους σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα.

Όπως έγινε γνωστό στην ΓΑΔΑ μεταφέρθηκαν με οχήματα της Ασφάλειας και ο πυρηνάρχης Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης και οι Καζαντζόγλου, Πανταζής, Ευγενικός και Τσακανίκας ενώ στην Δραπετσώνα έχει παρουσιαστεί και ο Μάριος Αναδιώτης. Ένας ακόμα από τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής, ο Ιωάννης- Βασίλειος Κομιανός, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Κέρκυρα. Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος που ήταν παρών σήμερα στη δίκη και ακόμα 9 άτομα συνελήφθησαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Όλοι οι καταδικασθέντες που παρουσιάζονται ή θα συλληφθούν από τις ομάδες της Ασφάλειας, οδηγούνται στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι την μεταγωγή τους στις φυλακές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το που ανακοινώθηκε η απόφαση έξω και μέσα στην αίθουσα εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές με τη μητέρα του Παύλου Φύσσα, τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής αλλά και τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος για να ακούσει την ετυμηγορία να ξεσπούν σε κλάματα χαράς και χειροκροτήματα.

Η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις της. Ειδικότερα στη φυλακή οδηγούνται: Ο πρώην αρχηγός του ναζιστικού μορφώματος Νίκος Μιχαλολιάκος, ο νυν ευρωβουλευτής Ιωάννης Λαγός, οι πρώην βουλευτές, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος. Δηλαδή όσοι κατά την απόφαση αποτελούσαν το «διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης».

Μεταξύ των 12, που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα οι εφέσεις τους, είναι και οι πρώην βουλευτές Μιχαήλ Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας και Δημήτρης Κουκούτσης. Απαγόρευση εξόδου και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ είναι οι περιοριστικοί όροι των πρώην βουλευτών που αφήνονται ελεύθεροι, καθώς και δύο φορές τον μήνα εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Στο αστυνομικό τμήμα της Ραφήνας παραδόθηκε, ο καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Ο πυρηνάρχης της Νίκαιας παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στο αστυνομικό τμήμα Ραφήνας παραδόθηκε ο Γιώργος Γερμενής. Στην κάμερα της ΕΡΤ, που βρισκόταν στο σημείο, είπε «είμαι 100% αθώος και απλά βοήθαγα τον κόσμο. Αυτό το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο του παραλόγου, ένα θέατρο με καθαρά πολιτική βούληση»

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος βγήκε από το σπίτι του στην Πεύκη και δήλωσε στους δημοσιογράφους «Με πηγαίνουν φυλακή για τις ιδέες μου. Θα δικαιωθούμε και από την ιστορία και από τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ τους εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που ήταν στο πλευρό της ΧΑ ενάντια σε μια βρώμικη χούντα που υπάρχει στα ΜΜΕ, στην πολιτική ζωή της χώρας και στη δικαιοσύνη»

Στη συνέχεια μπήκε πάλι στο σπίτι του αποφεύγοντας να απαντήσει στο ερώτημα για το εάν θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία.

Οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάρτηση του στα αγγλικά στο Twitter τονίζει: «Η συλλογική μας απάντηση στους νεοναζί είναι το Κράτος Δικαίου. Αυτή είναι η δύναμη της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Our collective response to neonazis is the Rule of Law. This is the strength of Greece’s democracy.#GDtrial

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) October 22, 2020

Με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία μιλά για ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου και τονίζει ότι »Με κυβερνήση Νέας Δημοκρατίας η εγκληματική οργάνωση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, και με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε ανεπηρέαστη το έργο της καταδικάζοντας τους εγκληματίες, οδηγώντας τους στη φυλακή και δικαιώνοντας όλους όσους την εμπιστεύονται και τη σέβονται».

Για ημέρα δικαίωσης για όσους αποπειράθηκε να εξοντώσει η ναζιστική συμμορία έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελληνική Δικαιοσύνη, με τρόπο απόλυτο και αδιαμφισβήτητο, βάζει τέλος στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που αιματοκύλησε, τρομοκράτησε, δολοφόνησε στο όνομα της πιο απάνθρωπης ιδεολογίας που γνώρισε η ανθρωπότητα.

Για ιστορική η απόφαση που στέλνει μηνύματα σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ , Φώφη Γεννηματά.

Το ΚΚΕ τονίζει πως ήταν λαϊκή απαίτηση να βρεθούν οι ναζί στη φυλακή, έστω και μ’ αυτές τις μειωμένες ποινές, που είναι τέτοιες εξαιτίας και της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα. Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος ήταν αναγκαία, ωστόσο δε χωρά κανένας εφησυχασμός.

Τέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελοπουλος δήλωσε πως η δικαιοσύνη μίλησε, βγήκε η απόφαση, έκλεισε, τελείωσε ο ναζισμός.www.ert.gr

