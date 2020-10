Απάντηση με αντι-Navtex στη νέα παράνομη-Navtex για το Oruc Reis (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Mε αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Ορούτς Ρέις σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο, από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι-Navtex. Με άλλη τουρκική navtex ζητείται η αποστρατικοποίηση των Ψαρών.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Τη νέα Navtex για το Oruc Reis εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Τουρκία, θέτοντας περιοχή ερευνών από 24 σημεία, ζητώντας παράλληλα και την αποστρατικοποίηση των Ψαρών. Η νέα Navtex παρατείνει την παρουσία του Oruc Reis στην περιοχή έως τα μεσάνυχτα της 27ης Οκτωβρίου.

Η νέα Navtex περιλαμβάνει περιοχές κατά μήκος των τουρκικών ακτών από το ύψος του Καστελόριζου και φτάνει έως τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου.

Σε άλλη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης, αναφέρεται σε αποστρατικοποίηση των Ψαρών, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης. Ενώ βρίσκονταν σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων από το Καστελλόριζο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έκανε νέα στροφή και κινείται προς τα δυτικά με μικρή ταχύτητα.

Οι συντεταγμένες της νέας τουρκικής Navtex:

TURNHOS N/W : 1314/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1314/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 212101Z OCT 20 TO 272059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 35 59.77 N – 029 22.80 E

2) 36 06.83 N – 029 22.67 E

3) 36 09.63 N – 029 17.23 E

4) 36 10.12 N – 029 15.42 E

5) 36 11.33 N – 029 13.83 E

6) 36 13.83 N – 029 11.02 E

7) 36 15.95 N – 029 06.37 E

8) 36 18.80 N – 029 02.52 E

9) 36 22.10 N – 028 59.27 E

10) 36 27.07 N – 028 59.65 E

11) 36 28.03 N – 028 57.43 E

12) 36 29.70 N – 028 55.17 E

13) 36 31.12 N – 028 54.38 E

14) 36 30.15 N – 028 51.07 E

15) 36 30.90 N – 028 47.40 E

16) 36 31.52 N – 028 46.43 E

17) 36 32.85 N – 028 44.87 E

18) 36 36.40 N – 028 41.23 E

19) 36 36.53 N – 028 37.43 E

20) 36 37.43 N – 028 34.03 E

21) 36 39.02 N – 028 31.97 E

22) 36 41.88 N – 028 28.77 E

23) 36 06.18 N – 028 28.78 E

24) 35 36.87 N – 028 28.82 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1316/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:39)

TURNHOS N/W : 1316/20

AEGEAN SEA

1. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA02-616/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA02-616/20.

2. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS STILL VALID AND EFFECTIVE.

3. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

4. CANCEL THIS MESSAGE 221000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1315/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:37)

TURNHOS N/W : 1315/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA29-225/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231000Z OCT 20.

H Ελληνική αντι-Navtex

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Στο ίδιο μοτίβο η συνέχεια της τουρκικής προκλητικότητας

Απόλυτος και προκλητικός εμφανίστηκε χθες στην τηλεόραση ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι στο θέμα των θαλασσίων ζωνών λέγοντας ότι η Τουρκία έχει υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα ερευνήσει εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν.

Θα συνεχίσουμε τις έρευνες μας, είπε, σε αυτήν την περιοχή που καλύπτεται και από το σύμφωνο με την Λιβύη που σημαίνει και νότια της Κρήτης. Τόνισε δε με έμφαση πως είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι όποιος θέλει η Τουρκία δεν πρόκειται να παραχωρήσει ούτε μια σπιθαμή εδάφους ούτε μια σταγόνα νερού σε κανέναν.

Ο Τούρκους αντιπρόεδρος δήλωσε ότι στο εξής η χώρα του θα βλέπει τη βόρεια Κύπρο ως ξεχωριστό κράτος. Βαρεθήκαμε, είπε, με το θέμα της ομοσπονδίας και από εδώ και πέρα αρχίζει μια νέα πορεία στις διαπραγματεύσεις.

Την γραμμή Οκτάι συνεπικούρησε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών που με ανακοίνωση του απέρριψε ως αβάσιμη την κοινή δήλωση της τριμερούς συνόδου Αιγύπτου-Ελλάδας –Κύπρου υποστηρίζοντας ότι για μια ακόμη φορά η Τουρκία γίνεται στόχος.

«Η Τουρκία φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές, πότε ζωγραφίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπογράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψηφίζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους για θέματα, τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς κανόνες», ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Λευκωσία.

Εν τω μεταξύ, η Αθήνα συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις για τη διαχείριση του ζητήματος και ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ και Όλιβερ Βάρελι. Απάντηση στην επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών να σταματήσουν οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, έδωσε το Βερολίνο. «Η γερμανική κυβέρνηση ακολουθεί μια περιοριστική και υπεύθυνη πολιτική εξαγωγής όπλων», διαβεβαιώνει εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των αδειών για εξαγωγές στην Τουρκία βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Την ίδια ώρα την ανησυχία του για την κατάσταση στο Ανατολική Μεσόγειο και την προμήθεια των S-400 εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναφέροντας ότι στόχος της Συμμαχίας είναι να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Σιδέρης Ανταπόκριση: Αριάνα Φερεντίνου

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ

