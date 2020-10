Προσφυγή Ελλάδας – Αλβανίας στη Χάγη για την ΑΟΖ

Μοιράσου το άρθρο:

Να παραπέμψουν στη Χάγη την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών αποφάσισαν Ελλάδα και Αλβανία. Την ανακοίνωση έκαναν οι κ.κ. Δένδιας και Ράμα, από τα Τίρανα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ότι «έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Η διευθέτηση της διαφοράς που αποτελεί αγκάθι για τις διμερείς σχέσεις θα γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας προς όφελος των δυο χωρών.

Η διαφορά έχει προκύψει από το 2008 οπότε είχε υπογραφεί συμφωνία αλλά είχε ακυρωθεί από το αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2009.

«Η συμφωνία αυτή βασίζεται στη σταθερή προσήλωση των δύο χωρών στη διεθνή νομιμότητα και την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας προανήγγειλε την έναρξη προεργασίας για την εμβάθυνση του συμφώνου συνεργασίας και φιλίας του 1996 το οποίο θα συνδυαστεί με μια διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα ζητήματα του εμπόλεμου που αποτελεί, όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, έναν «αναχρονισμό», αλλά δήλωσε βέβαιος για την επίλυσή του.

Συζήτησαν επίσης για τα μέλη της μειονότητας και το πνεύμα που πρέπει να διέπει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο καιρό. Έχουμε καταφέρει στις σχέσεις μας πολλά και σε εμάς εναπόκειται να πάμε τις σχέσεις μας ακόμη πιο μπροστά. Είδα με χαρά τις προόδους που η αλβανική πλευρά έχει κάνει στους τομείς των θεμάτων που αφορούν την ελληνική μειονότητα», τόνισε και εκτίμησε ότι «όλα μπορούν και είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της θετικής μας ατζέντας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, μια άλλη χώρα της ευρύτερης περιοχής μας, η οποία είναι ακόμα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ακρίβεια κινείται μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση» και επισήμανε: «Συνεχίζει να παραβιάζει κάθε μέρα τα θεμελιώδη κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά».

Όπως σημείωσε ο υπουργός, η είσοδος της Αλβανίας στην ΕΕ είναι κοινός στόχος, ενώ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων.

«Αυτό που είναι ο κοινός μας στόχος είναι ένα ειρηνικό μέλλον με ευημερία για όλους. Αυτή την κοινή μας προσπάθεια υπηρετεί η παρουσία μας σήμερα στα Τίρανα», υπογράμμισε.

«Συμφωνήσαμε το ζήτημα των θαλασσίων υδάτων να το χειριστούμε σε διεθνείς φορείς», δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Ειδικότερα, ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε πως από κοινού η Ελλάδα και η Αλβανία θα απευθυνθούν στη διεθνή δικαιοσύνη και θα παραπεμφθούν εκεί για να αποφασίσουν τα σημεία που πρέπει βάσει των εμπειρογνωμόνων και βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Ράμα είπε πως σήμερα είναι καλύτερες από ποτέ άλλοτε. Όπως ανέφερε, άνοιξε ένα πολύ θετικό κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, χαρακτήρισε την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο της Αλβανίας και πολύτιμη χώρα, και σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε καμία στιγμή εμπόδιο στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη συνεισφορά της Ελλάδας στη Διάσκεψη των Χορηγών.

Εστιάζοντας στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, ανέφερε πως η χώρα του έχει συζητήσει για να προχωρήσει και να συνεχίσει την ευόδωση της ατζέντας με τη νομοθεσία που πρέπει να συμπληρώσει προς λειτουργία του βασικού νόμου για τις μειονότητες.

Απευθυνόμενος στον Έλληνα υπουργό, τον αποκάλεσε φίλο της Αλβανίας και των Αλβανών. Υπενθύμισε ότι ο Νίκος Δένδιας ήταν κοντά στην Αλβανία σε «μια εξαιρετική και δραματική στιγμή για μας, όταν ο σεισμός της 20ής Οκτωβρίου έπληξε χιλιάδες οικογένειες και σε λίγα δευτερόλεπτα μάς έθεσε μπροστά σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, μια κατάσταση όπου η άμεση συνεισφορά, όχι μόνο με τη συμβολική παρουσία εδώ του υπουργού Εξωτερικών, αλλά και με την παρουσία των σωμάτων διάσωσης και των σωστικών συνεργείων από την Ελλάδα, ανάμεσα σε ένα ευρύ δίκτυο από άλλες φιλικές χώρες, μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση αποφεύγοντας να χάσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές».

Ανέφερε ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει τη στιγμή που βγήκε από τα ερείπια ένα νεαρό παιδί από τα σωστικά συνεργεία που ήρθαν από την Ελλάδα, σε συνθήκες που ήταν απολύτως επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ανθρώπων που ήταν στα σωστικά συνεργεία.

Επιπλέον, ανακάλεσε στη μνήμη του ότι εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ο οποίους ενδιαφέρθηκε μετά την τραγωδία και που συνέχεια επιθυμούσε να λάβει ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των πραγμάτων.

FM @NikosDendias welcomed by #Albania PM @ediramaal – bilateral issues, regional dvpts & #WesternBalkans #EU perspective to be discussed

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΠΘ Αλβανίας E.Rama- διμερή θέματα, περιφ. εξελίξεις & Δ.Βαλκάνια στην ατζέντα pic.twitter.com/8TRTSmd2Jd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2020

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Tirana: FM @NikosDendias meets w/ #Albania acting FM @CakajGent – bilateral relations & #WesternBalkans #EU perspective in focus

Τίρανα: Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ Αλβανίας G.Cakaj – διμερείς σχέσεις & ευρ. προοπτική Δυτικών Βαλκανίων στο επίκεντρο pic.twitter.com/n79QKDAAyi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2020

Περισσότερα σε λίγοwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: