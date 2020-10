Προσφυγή Ελλάδας – Αλβανίας στη Χάγη για την ΑΟΖ

Μοιράσου το άρθρο:

Να παραπέμψουν στη Χάγη την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών αποφάσισαν Ελλάδα και Αλβανία. Την ανακοίνωση έκαναν οι κ.κ. Δένδιας και Ράμα, από τα Τίρανα που βρίσκεται για επίσκεψη ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ότι «έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Η διευθέτηση της διαφοράς που αποτελεί αγκάθι για τις διμερείς σχέσεις θα γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας προς όφελος των δυο χωρών.

Η διαφορά έχει προκύψει από το 2008 οπότε είχε υπογραφεί συμφωνία αλλά είχε ακυρωθεί από το αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2009.

Ο κ. Δένδιας προανήγγειλε την έναρξη προεργασίας για την εμβάθυνση του συμφώνου συνεργασίας και φιλίας του 1996 το οποίο θα συνδυαστεί με μια διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται διμερή θέματα, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias welcomed by #Albania PM @ediramaal – bilateral issues, regional dvpts & #WesternBalkans #EU perspective to be discussed

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΠΘ Αλβανίας E.Rama- διμερή θέματα, περιφ. εξελίξεις & Δ.Βαλκάνια στην ατζέντα pic.twitter.com/8TRTSmd2Jd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2020

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Tirana: FM @NikosDendias meets w/ #Albania acting FM @CakajGent – bilateral relations & #WesternBalkans #EU perspective in focus

Τίρανα: Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ Αλβανίας G.Cakaj – διμερείς σχέσεις & ευρ. προοπτική Δυτικών Βαλκανίων στο επίκεντρο pic.twitter.com/n79QKDAAyi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2020

