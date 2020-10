Προσφυγή Ελλάδας – Αλβανίας στη Χάγη για την ΑΟΖ

Μοιράσου το άρθρο:

Να παραπέμψουν στη Χάγη την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών αποφάσισαν Ελλάδα και Αλβανία. Την ανακοίνωση έκαναν οι κ.κ. Δένδιας και Ράμα, από τα Τίρανα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ότι «έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Η διευθέτηση της διαφοράς που αποτελεί αγκάθι για τις διμερείς σχέσεις θα γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας προς όφελος των δυο χωρών.

Η διαφορά έχει προκύψει από το 2008 οπότε είχε υπογραφεί συμφωνία αλλά είχε ακυρωθεί από το αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2009.

«Η συμφωνία αυτή βασίζεται στη σταθερή προσήλωση των δύο χωρών στη διεθνή νομιμότητα και την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας προανήγγειλε την έναρξη προεργασίας για την εμβάθυνση του συμφώνου συνεργασίας και φιλίας του 1996 το οποίο θα συνδυαστεί με μια διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα ζητήματα του εμπόλεμου που αποτελεί, όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, έναν «αναχρονισμό», αλλά δήλωσε βέβαιος για την επίλυσή του.

Συζήτησαν επίσης για τα μέλη της μειονότητας και το πνεύμα που πρέπει να διέπει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο καιρό. Έχουμε καταφέρει στις σχέσεις μας πολλά και σε εμάς εναπόκειται να πάμε τις σχέσεις μας ακόμη πιο μπροστά. Είδα με χαρά τις προόδους που η αλβανική πλευρά έχει κάνει στους τομείς των θεμάτων που αφορούν την ελληνική μειονότητα», τόνισε και εκτίμησε ότι «όλα μπορούν και είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της θετικής μας ατζέντας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, μια άλλη χώρα της ευρύτερης περιοχής μας, η οποία είναι ακόμα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ακρίβεια κινείται μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση» και επισήμανε: «Συνεχίζει να παραβιάζει κάθε μέρα τα θεμελιώδη κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά».

Όπως σημείωσε ο υπουργός, η είσοδος της Αλβανίας στην ΕΕ είναι κοινός στόχος, ενώ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων.

«Αυτό που είναι ο κοινός μας στόχος είναι ένα ειρηνικό μέλλον με ευημερία για όλους. Αυτή την κοινή μας προσπάθεια υπηρετεί η παρουσία μας σήμερα στα Τίρανα», υπογράμμισε.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης Δένδια στην Αλβανία βρίσκονται διμερή θέματα, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

