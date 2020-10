Συναγερμός στο Λονδίνο – Έκλεισε η γέφυρα του Ουέστμινστερ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Πληροφορίες για τραυματίες σε περιστατικό κοντά στο νοσοκομείο St.Tomas του Λονδίνου, μεταδίδουν με έκτακτα δελτία βρετανικά μέσα ενημέρωσης ενώ έχει κλείσει η γέφυρα του Ουέστμινστερ που συνδέει τις δύο όχθες του Τάμεση.

⚠ Westminster Bridge is currently closed by the police – looks like there’s a cordon near St Thomas’ hospital too [ro] pic.twitter.com/SsoMzuWMZL

— BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) October 13, 2020

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι γιατροί, νοσοκόμες και ασθενείς στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε κλοιό ασφαλείας, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί ερευνούν το νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στο σταθμό Waterloo και το Κοινοβούλιο.

Πηγή:Daily Mail

