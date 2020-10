Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ σε ημερήσια κρούσματα κορονοϊού

Μοιράσου το άρθρο:

Επί δύο 24ωρα τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούσαν τις 100.000 στην Ευρώπη, που με 6,2 εκατ. κρούσματα και 240.000 νεκρούς, εμφανίζεται στο χάρτη ανζωπύρωσης σε χειρότερη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Ινδία, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από την περασμένη Τρίτη, οι ημερήσιοι θάνατοι σε όλη την Ευρώπη δεν έπεσαν κάτω από τους 1.000.

Ενδεικτικό είναι ότι νέα ημερήσια ρεκόρ κατέγραψαν η Γαλλία με σχεδόν 27.000 μολύνσεις, η Τσεχία με 8.600 και η Πολωνία με 5.300, η Ισπανία εντόπισε πάνω από 10.000 περιστατικά μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ στη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν περισσότερα από 15.000 κρούσματα και στη Γερμανία 3.500.

Η Ευρώπη επανεμφανίζεται ως κέντρο της πανδημίας λόγω των συνολικά 460.000 κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με 380.000 για τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική, σύμφωνα με τη Daily Telegraph της Βρετανίας, ωστόσο τα περιοριστικά μέτρα αυτή τη φορά έχουν στόχο την «αποφυγή lockdown και άμεσων επιπτώσεων στα σχολεία και την εργασία».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μαδρίτη

Η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας (PSOE) -Podemos αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μαδρίτη την Παρασκευή. Πάνω από 600 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους είχαν καταγραφεί τις τελευταίες επτά ημέρες, υπερδιπλασιάζοντας τον εθνικό μέσο όρο των 250 ανά 100.000 κατοίκους. Την προηγούμενη μέρα, δικαστήριο της Μαδρίτης είχε καταργήσει τους προτεινόμενους περιορισμούς της κυβέρνησης PSOE-Podemos για ταξίδια και κοινωνικές επαφές, ωστόσο, η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει μετά την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, νέους περιορισμούς που απαιτούν από τους ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι, εκτός από να πάνε στη δουλειά, ή σε γιατρό ή να εκπληρώσουν νομικές υποχρεώσεις.

Καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια πρέπει να μειώσουν τη χωρητικότητά τους κατά 50%, να προσφέρουν υπηρεσία τραπεζιού μόνο και να κλείσουν νωρίτερα. Τα μπαρ και τα εστιατόρια πρέπει να κλείσουν στις 11 μ.μ., με την τελευταία είσοδο μία ώρα πριν από την ώρα κλεισίματος.

Σαββατόβραδο μέχρι τις 11μμ. στο Βερολίνο για μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα

Όχι περισσότερα από πέντε άτομα θα επιτρέπεται να συγκεντρωθούν από τις 11 μ.μ. έως τις 6 π.μ. και δεν θα επιτρέπεται σε περισσότερα από 10 άτομα κάθε φορά να παρευρίσκονται σε συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους. Τα μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Οι επαγγελματικοί και ερασιτέχνες αθλητικοί σύλλογοι πρέπει επίσης να κλείσουν τις μπάρες τους για ένα μήνα και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται σε ολόκληρη την περιοχή της πόλης των Βρυξελλών, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός-πρόεδρος Ρούντι Βέρβοορτ.

Βρυξέλλες: 505 κρούσματα ανά 100.000 πολίτες

Μετά την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών 11,5 εκατομμύρια κάτοικοι του Βελγίου περιορίζουν τις κοινωνικές τους επαφές σε τρία άτομα ανά μήνα, ενώ οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις σε κλειστό χώρο περιορίζονται σε τέσσερα άτομα. Οι υπαίθριες συγκεντρώσεις περιορίζονται σε τέσσερα άτομα, εξαιρουμένων εκείνων που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό. Οι καφετέριες και τα εστιατόρια μπορούν να εξυπηρετήσουν όχι περισσότερα από τέσσερα άτομα ανά τραπέζι και πρέπει να κλείσουν στις 11 μ.μ.

Μπαρ και καφετέριες στο Παρίσι έκλεισαν για δύο εβδομάδες

Τέσσερις ακόμη πόλεις – η Λιλ, η Λυών, η Γκρενόμπλ και η Saint-Etienne – κλήθηκαν να κλείσουν τα μπαρ, τα γυμναστήρια και τα αθλητικά τους κέντρα από το Σάββατο καθώς η Γαλλία ανέφερε ρεκόρ 18.746 νέων λοιμώξεων. Τα επίπεδα μόλυνσης στην Τουλούζη και το Μονπελιέ είναι «ανησυχητικά» και θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες πόλεις που θα υποστούν νέους περιορισμούς, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Olivier Veran. Τα μπαρ στη Μασσαλία, στις ακτές της Μεσογείου της Γαλλίας, είχαν ήδη διαταχθεί να κλείσουν τον περασμένο μήνα.

Σήμα κινδύνου ακόμη και από την Ισλανδία

Η χώρα που πλησίασε την εξάλειψη του ιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, βλέπει τώρα τις μολύνσεις να αυξάνονται. Τη Δευτέρα, διέταξε το κλείσιμο μπαρ σε όλη τη χώρα για δύο εβδομάδες, καθώς και νυχτερινά κέντρα, όπως και γυμναστήρια.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας από τον Τζόνσον

Από τις 22.00 κλείνουν τα μπαρ και τα εστιατόρια στην Αγγλία, με επιτρεπτέ συναθροίσεις ως και 6 ατόμων. Ο σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού για θέματα στρατηγικής Έντουαρντ Λίστερ έγραψε στους βουλευτές της βορειοδυτικής Αγγλίας, που πλήττεται ιδιαίτερα, ανακοινώνοντάς τους πως είναι «πολύ πιθανό» να εφαρμοσθούν πιο αυστηροί κανόνες σε «ορισμένες περιοχές». Τα παμπ και τα καφέ σε πέντε περιφέρειες της Σκωτίας έκλεισαν από την Παρασκευή για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Συμπαρασύρεται η Ιταλία

Η χώρα αφετηρία του lockdown του πρώτου κύματος που θρήνηση 30.000 νεκρούς αντιστάθηκε στο δεύτερο κύμα μέχρι την «εκρηκτική αύξηση στις λοιμώξεις αυτή την εβδομάδα». Ανέφερε πάνω από 5.000 νέα κρούσματα την Παρασκευή, από 3.600 την Πέμπτη.

Προς το παρον η χρήση μάσκας θεωρείται αποτελεσματικό όπλο για την ιταλική κυβέρνηση με σύσταση να φοριούνται σε όλους τους υπαίθριους δημόσιους χώρους όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η κοινωνική απόσταση. www.ert.gr

