Εύθραυστη εκεχειρία στον Καύκασο – Τελεσίγραφο της Τουρκίας στην Αρμενία

Πέντε λεπτά αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Ερεβάν και Μπακού αλληλοκατηγορούνται ότι βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές. Η Άγκυρα προειδοποίησε το Ερεβάν ότι είναι η «τελευταία ευκαιρία» να αποσυρθεί από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενώ το Αζερμπαιτζάν , που υποστηρίζεται από την Τουρκία προειδοποιεί ότι πρόκειται για προσωρινή «ανθρωπιστική» παύση που δεν πρόκειται να παραταθεί.

Οι σειρήνες δεν σταμάτησαν να ηχούν και αρκετοί άμαχοι παραμένουν στα καταφύγια, ενώ κάποιοι επιστρέφουν για να διαπιστώσουν ότι «όλα έχουν καταστραφεί».

Armenia and Azerbaijan say they have agreed on a cease-fire in Nagorno-Karabakh starting Saturday.

Ύστερα από συνομιλίες έντεκα ωρών στη Μόσχα, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο εμπόλεμων πλευρών, με τη διαμεσολάβηση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, συμφώνησαν να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες, που μαίνονται εδώ και δύο εβδομάδες, προκειμένου να γίνει η ανταλλαγή των αιχμαλώτων και η περισυλλογή των νεκρών.

«Oι δημοκρατίες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας ξεκινούν ουσιαστικές συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνικού διακανονισμού το συντομότερο δυνατόν», διαβεβαιώνει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση στις 12.05», δηλαδή με την έναρξη της εκεχειρίας που είχε οριστεί για το μεσημέρι, τοπική ώρα (11.00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας.

«Ο εχθρός βομβαρδίζει κατοικημένες ζώνες», ανέφερε από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, ενώ υποστήριξε ότι οι αρμενικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις στον οικισμό Χαντρούτ, στα βόρεια της πόλης Τζεϊραγίλ.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ευγενία Μυρίδου

