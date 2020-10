Συμβούλιο Ασφαλείας: Να ανακληθεί η απόφαση για τα Βαρώσια – Ικανοποίηση από Λευκωσία (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τη βαθιά του ανησυχία εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το άνοιγμα της ακτογραμμής στα Βαρώσια και ζητά αφενός την ανάκληση αυτής της πορείας δράσης και αφετέρου την αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί. Την ικανοποίηση της Λευκωσίας για την καταδίκη από τον ΟΗΕ της τουρκικής κίνησης, εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη.

Την ικανοποίηση της κυπριακής Κυβέρνησης για την προεδρική δήλωση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέφρασε με δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Κύπριοι θα μπορούν να ζήσουν σε μια ενωμένη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός βρίσκεται από τα ξημερώματα εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Λίγο αργότερα εκδόθηκε και η σχετική Navtex από τον σταθμό της Αττάλειας για έρευνες εντός των οικοπέδων έξι και επτά που θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η δήλωση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί ότι δέχθηκε μήνυμα να αποχωρήσει από την εκλογική διαδικασία, δήλωση στην οποία η τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα απάντησε άμεσα.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για προπαγάνδα των Ελληνοκυπρίων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς της Αμμοχώστου.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για το άνοιγμα της περίκλειστης Αμμοχώστου.Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα, και λίγες μέρες αργότερα τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε σήμερα πως «η Τουρκία θα βρει απέναντί της ολόκληρη την Ευρώπη». Παράλληλα, είπε ότι οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας θα ξεκινήσουν πιθανότατα μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

(AP Photo/Petros Karadjias)Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με δήλωση εκ μέρους όλων των μελών, την οποία ανέγνωσε εντός του Συμβουλίου ο Ρώσος προεδρεύων Βασίλι Νεμπένζια, επαναβεβαιώνει τα ψηφίσματα 550 και 789 για το καθεστώς των Βαρωσίων, εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ανακοίνωση στην Άγκυρα για το άνοιγμα της ακτογραμμής στα Βαρώσια και ζητά αφενός την ανάκληση αυτής της πορείας δράσης και αφετέρου την αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί. Προηγήθηκε ενημέρωση των μελών του – στη διάρκεια κλειστών διαβουλεύσεων – από την ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Οι αξιωματούχοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών, που επίσης τοποθετήθηκαν για το θέμα.

Αναλυτικότερα, η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρει ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 550 (1984) και του ψηφίσματος 789 (1992). Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα».

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας «εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την ανακοίνωση στην Άγκυρα στις 6 Οκτωβρίου για άνοιγμα της ακτογραμμής στα Βαρώσια και ζητεί την αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αποφυγή τυχόν μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί».

Επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των ψηφισμάτων του.

(AP Photo/Petros Karadjias)Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν την παρέμβαση του Τραμπ

Την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα των Βαρωσίων στην Κύπρο ζητούν οι γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν. Με επιστολή που έστειλαν στον Λευκό Οίκο, οι Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν από τον πρόεδρο να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης.

Congress has led on US policy in #EasternMediterranean and is taking the lead once again, criticizing Turkey’s attempt to take a potential symbol for peace – #Varosha – and turn it into a flashpoint that could lead to permanent division of #Cyprus.➡️ pic.twitter.com/9WWNCd5eBx

— Endy Zemenides (@Zemenides) October 9, 2020

Η επιστολή των γερουσιαστών Μπομπ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν

Αγαπητέ πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την πρόθεση να ανοίξει η παραλία των Βαρωσίων στην Κύπρο κατά παράβαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και της μακροχρόνιας πολιτικής της χώρας μας.

Σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν για να ανατρέψει αυτή την απόφαση. Επίσης σας παροτρύνουμε να εργαστείτε μέσω του Σ.Α. του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υπαρχόντων ψηφισμάτων του Οργανισμού για τα Βαρώσια.

Μέσω των πράξεων του στα Βαρώσια και της στήριξης του στο Αζερμπαϊτζάν για τη σύγκρουση στο Νακόρνο Καραμπάχ, ο πρόεδρος Ερντογάν εργάζεται πυρετωδώς για να αλλάξει τα δεδομένα στο έδαφος την ώρα που η Δύση είναι απασχολημένη με άλλα γεγονότα. Οι ΗΠΑ πρέπει να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να καταστήσουν σαφές ότι έχουμε ισχυρό ενδιαφέρον για τα γεγονότα σε όλη την περιοχή. Αυτό ξεκινά από τη δική σας εμπλοκή και την εμπλοκή του υπουργού Εξωτερικών.

Υποστηρίζουμε επιστροφή στο διάλογο μετά από μήνες έντασης που προκάλεσε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά η κίνηση του Ερντογάν στα Βαρώσια θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τη γνήσια δέσμευση της Τουρκίας για διπλωματική πορεία.

Σε συνεργασία με την Ε.Ε. οι ΗΠΑ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια καταδίκης αυτών των πράξεων. Επίσης, οι ΗΠΑ πρέπει να ηγηθούν των πρωτοβουλιών του ΟΗΕ για την εφαρμογή των ψηφισμάτων για τα Βαρώσια, συμπεριλαμβανομένων του ψηφίσματος 550 του 1984 που ζητεί τη μεταφορά της διοίκησης της πόλης στον ΟΗΕ και του 789 του 1992. Χωρίς τέτοια ισχυρά μηνύματα από τα Ηνωμένα Έθνη η Τουρκία θα αισθανθεί ενδυναμωμένη να κάνει και άλλα βήματα τα οποία θα προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στις ελπίδες για τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία.

Αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε στενή σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν και ότι επικοινωνείτε συχνά μαζί του. Υποστηρίζουμε την συνεργασία με ξένους ηγέτες αν αυτή προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Σας παρακαλώ να εργαστείτε με την αίσθηση του κατεπείγοντος και να χρησιμοποιήσετε τη φιλία σας με τον πρόεδρο Ερντογάν για να του ζητήσετε να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Σ.Α. του ΟΗΕ και να σταματήσει να πλήττει τις προοπτικές για τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επανένωση.

(AP Photo/Petros Karadjias)Μάικ Πομπέο: Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να επιλυθούν οι διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο διαμηνύει ότι ο εξαναγκασμός, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν αποτελούν τρόπους επίλυσης της διαμάχης για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, προτάσσοντας τους νομικούς μηχανισμούς και το διεθνές δίκαιο. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του εξέφρασε την ελπίδα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα το αντιληφθούν και θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιλύοντας τις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες.

Σχετική είδηση: Οδοιπορικό της ΕΡΤ στην Αμμόχωστο – Οργή για το άνοιγμα των Βαρωσίων (video)

Ανταπόκριση: Μανιάνα Καλογεράκηwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: