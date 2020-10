Μήνυμα Γκουτέρες για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαθέσιμη σε όλους η ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας

Μοιράσου το άρθρο:

«Δεν μπορούμε άλλο να αγνοούμε την ανάγκη για μαζική αύξηση της επένδυσης στην ψυχική υγεία και πρέπει να δράσουμε μαζί, τώρα, για να κάνουμε την ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας διαθέσιμη σε όλους όσοι τη χρειάζονται ώστε να αναρρώσουμε ταχύτερα από την κρίση του COVID-19», διαμηνύει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο κ. Γκουτέρες επισημαίνει πως περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με μία ψυχική διαταραχή, κάθε 40 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος αυτοκτονεί και η κατάθλιψη αναγνωρίζεται σήμερα ως μία πρωταρχική αιτία ασθένειας και αναπηρίας ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.

Countries spend on average less than 2% of their health budgets on mental health.

This cannot go on. We need a massive scale-up in investment in mental health.

We must act together, now, to make quality mental health care available for all.#WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/VC71k52PmR

— António Guterres (@antonioguterres) October 10, 2020

Όλα αυτά ήταν η πραγματικότητα ακόμα και πριν την COVID-19, σημειώνει και παρατηρεί πως οι συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική ευημερία των ανθρώπων είναι μόνο η αρχή. Ειδικότερα, εφιστά την προσοχή πως «πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων ενηλίκων, των γυναικών, των παιδιών και των ανθρώπων με υφιστάμενες παθήσεις ψυχικής υγείας, κινδυνεύουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να έχουν κακή υγεία αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Αντόνιο Γκουτέρες προτάσσει πως η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας είναι κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση της Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης. «Αξίζει τη δέσμευσή μας» υπογραμμίζει και προσθέτει: «Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στις χαμηλού και μέσου εισοδήματος χώρες, περισσότερο από το 75% των ανθρώπων με ψυχικές παθήσεις δεν λαμβάνουν καμμία θεραπεία.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει πως συνολικά οι κυβερνήσεις ξοδεύουν κατά μέσο όρο λιγότερο από το 2% του προϋπολογισμού υγείας στην ψυχική υγεία», τονίζοντας πως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: