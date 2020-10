Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης 2020

Μοιράσου το άρθρο:

Η ανάγκη για διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Με αυτό το σκεπτικό, το Νόμπελ Ειρήνης του 2020 απονέμεται στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (World Food Programme) για «τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της πείνας, για τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθηκών για την ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και για τη δράση του ως κινητήρια δύναμη στις προσπάθειες για την αποτροπή της χρήσης της πείνας ως όπλο πολέμου και σύγκρουσης».

Σε ευχαριστήριο μήνυμά του στο Twitter, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα υπογράμμισε πως αυτό το βραβείο είναι ισχυρή υπενθύμιση ότι η Ειρήνη και η καταπολέμηση της πείνας πηγαίνουν μαζί.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.

This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand.

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο που αντιμετωπίζει την πείνα και προωθεί την επισιτιστική ασφάλεια. Το 2019, παρείχε βοήθεια σε περίπου 100 εκατομμύρια άτομα σε 88 χώρες.

Η πανδημία έχει συμβάλλει σε μια έντονη αύξηση του αριθμού των θυμάτων πείνας στον κόσμο. Παρά τις αντιξοότητες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα επέδειξε μια εντυπωσιακή ικανότητα να εντείνει τις προσπάθειές του.

Against all odds.

Whatever it takes.

Wherever we’re needed.

WFP is the leading humanitarian organization saving lives and changing lives in 83 countries. Find out more about our work: pic.twitter.com/SlQIwYkIzx

— World Food Programme (@WFP) September 28, 2020

Με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης κλείνει ο κύκλος των πέντε κατηγοριών που είχε θεσμοθετήσει ο Άλφρεντ Νομπέλ με τη διαθήκη του. Οι ανακοινώσεις για τα βραβεία Νόμπελ 2020 όμως, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, με το βραβείο Οικονομικών Επιστημών, το οποό προστέθηκε αργότερα, στη μνήμη του Άλφρεντ Νομπέλ.www.ert.gr

