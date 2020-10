Πολιτικός πολιτισμός αλλά και εντάσεις στο ντιμπέιτ Μάικ Πενς — Καμάλα Χάρις

Μοιράσου το άρθρο:

Η πανδημία, τα οικονομικά, η φορολογία, το ενεργειακό και η κλιματική αλλαγή, ο ρατσισμός ήταν μεταξύ των θεμάτων για τα οποία διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο νυν αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η Γερουσιαστής της Καλιφόρνια και υποψήφια των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις στην τηλεμαχία που διεξήχθη στο Σόλτ λέικ Σίτι στη Γιούτα, με αυξημένα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό καθώς στο πλατό τοποθετήθηκε πλεξιγκλάς και στο στούντιο κυριάρχησαν οι μάσκες.

Οι δύο υποψήφιοι εκτός των άλλων κλήθηκαν να πείσουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι είναι ικανοί να αντικαταστήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί τους 70άρηδες υποψήφιους προέδρους των κομμάτων τους. Ο Πενς, 60 ετών, και η Χάρις, 55 , απέφυγαν επιμελώς να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ και του Μπάιντεν, 74 και 77 ετών αντίστοιχα.

Από τη συζήτηση βέβαια δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα «καρφιά» παρά το γεγονός ότι επικράτησε πολιτικός πολιτισμός. Ενίοτε ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος και η Δημοκρατική αντίπαλός του διέκοπταν, ωστόσο γενικά άφηναν την άλλη πλευρά να εκφραστεί, ενώ αντάλλαξαν και κάποιες φιλοφρονήσεις.

Το θέαμα υπήρξε σχεδόν διαμετρικά αντίθετο με εκείνο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υποψήφιοι για την προεδρία αντάλλαξαν βαριές προσβολές.

Συντονίστρια της συζήτησης στο μοναδικό ντιμπέιτ των υποψηφίων για την αντιπροεδρία ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου η Σούζαν Πέιτζ, η επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας USA Today στην Ουάσινγκτον.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την κ.Χάρις να καταγγέλλει τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Τραμπ την πανδημία του κορονοϊού, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη αποτυχία στην αμερικανική ιστορία».

«Οι Αμερικανοί έγιναν μάρτυρες αυτής που είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης οποιουδήποτε προέδρου στην ιστορία της χώρας μας», τόνισε η Χάρις κατά την έναρξη της τηλεμαχίας της με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς.

Με τη σειρά του ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς κατηγόρησε τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις, ότι «υπονομεύει την εμπιστοσύνη» των Αμερικανών στο μελλοντικό εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού αμφισβητώντας την αξιοπιστία των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πενς αντιπαρέβαλε το επιχείρημα λέγοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ «από την πρώτη ημέρα» έβαλε «πρώτα την υγεία της Αμερικής», κι έκανε αυτό που θα «τολμούσε» να πράξει οποιοσδήποτε άλλος: έκλεισε τα σύνορα της χώρας στους ταξιδιώτες από την Κίνα.

Εξάλλου, ο Πενς κατήγγειλε την υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία πως «αντέγραψε» μέρος του σχεδίου του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, προσθέτοντας πως ο πρώην αντιπρόεδρος «κάτι ξέρει από αντιγραφές», παραπέμποντας σ’ ένα σκάνδαλο που είχε πλήξει την προηγούμενη προσπάθειά του Μπάιντεν να εκλεγεί στην προεδρία, τη δεκαετία του 1980.

«Το γεγονός ότι συνεχίζετε να υπονομεύετε την εμπιστοσύνη του πληθυσμού στο εμβόλιο, εάν αυτό έρθει ενόσω βρίσκεται στην εξουσία η κυβέρνηση Τραμπ, είναι σκανδαλώδες», στηλίτευσε ο Πενς αμυνόμενος στην δηκτική τοποθέτηση της Χάρις πως «αν οι γιατροί μας πουν ότι πρέπει να το πάρουμε (το εμβόλιο), θα είμαι η πρώτη που θα μπει στην ουρά για να το πάρω. Αλλά αν μου πει πως πρέπει να το πάρω ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα εμβολιαστώ».

Φυσικά απο την αντιπαράθεση δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα οικονομικά του προέδρου Τράμπ. Η κα Χάρις τόνισε ότι έχει χρέη ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων», αναφερόμενη σε δημοσιεύματα του Τύπου για την οικονομική κατάσταση του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός λαός έχει το δικαίωμα να ξέρει τι ή ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις του προέδρου», κατηγορώντας τον Τραμπ πως «συγκαλύπτει τα πάντα».

Η αντεπίθεση Πενς στα οικονομικά ξεδιπλώθηκε στο ζήτημα των φόρων κατηγορώντας τον Δημοκρατικό υποψήφιο ότι θα αυξήσει τους φόρους και θύμισε τις μειώσεις φόρων που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ. Υποστήριξε μάλιστα αρκετές φορές πως ο Μπάιντεν θα «αυξήσει τους φόρους σας από την πρώτη ημέρα», με τη γερουσιάστρια να τον διαψεύδει: «ο Τζο Μπάιντεν έχει μιλήσει με σαφήνεια: δεν θα αυξήσουμε τους φόρους για κανέναν φορολογούμενο με εισοδήματα κάτω από 400.000 δολάρια τον χρόνο».

Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής ο Πενς υπεραμύνθηκε της περιβαλλοντικής πολιτικής και της εξόρυξης πετρελαίου στις ΗΠΑ που ακολουθέι η κυβέρνηση και άφησε να γίνει σαφές πως δεν συμφωνεί με την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή. «Το κλίμα αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι, ποια είναι η αιτία; Και τι να κάνουμε; Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσουμε να ακούμε τους επιστήμονες», είπε. Πάντως, «δεν χρειαζόμαστε μια νέα πράσινη συμφωνία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων», είπε αναφερόμενος σε μια προγραμματική εξαγγελία του Τζο Μπάιντεν, καθώς θα δημιουργούσε σωρεία προβλημάτων, κατ’ αυτόν, στις «αμερικανικές εταιρείες» και «στις οικογένειες των Αμερικανών».

Η Χάρις αντέδρασε στηλιτεύοντας πως η σημερινή κυβέρνηση γενικά «δεν πιστεύει στην επιστήμη».

Ο τόνος στο ντιμπέιτ ανέβηκε ιδίως στο θέμα των φυλετικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητό για την Αφροαμερικανίδα υποψήφια. Ο Πενς τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, αρνούμενος πως υπάρχει πρόβλημα ρατσισμού στις ΗΠΑ, απηχώντας εν πολλοίς τον Τραμπ. Προκάλεσε έτσι την έκρηξη της αντιπάλου του.

«Δεν θα καθίσω να ακούω να μου κάνει διάλεξη ο αντιπρόεδρος για το τι σημαίνει εφαρμογή του νόμου σε ετούτη τη χώρα», πέταξε η πρώην εισαγγελέας, καταφερόμενη αμέσως μετά εναντίον του Τραμπ διότι αρνήθηκε «να καταδικάσει» απερίφραστα τους οπαδούς της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής στο ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν.

Στα παραλειπόμενα του Ντιμπέιτ συγκαταλέγεται η παρέμβαση του κορονόπληκτου προέδρου Τραμπ, μέσω Twitter για να σχολιάσει πως ο Πενς τα πήγαινε «σπουδαία», ενώ η Χάρις — στην οποία δεν αναφέρθηκε ονομαστικά, προτιμώντας να γράψει «αυτή» — είναι «μηχάνημα που παράγει γκάφες».

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Την παράσταση όμως έκλεψε μια μύγα που θεώρησε καλό να προσεδαφιστεί στο κεφάλι του αντιπροέδρου Πενς προκαλώντας τα ποικίλα σχόλια χιλιάδων τηλεθεατών στο twitter

I got the best seat in the house! #VPDebate #Debates2020 pic.twitter.com/yrPKa1LC6A

— Mike Pence’s Fly (@MikeHeadFlyy) October 8, 2020

