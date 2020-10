Τι αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Μοιράσου το άρθρο:

Σήμερα στην Αθήνα γράφτηκε ιστορία, το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι περίπου 20.000 διαδηλωτές στη λεωφόρο Αλεξάνδρας καταχειροκρότησαν την στιγμή της απόφασης, τη στιγμή που η Μάγδα Φύσσα βγήκε έξω από το Εφετείο φωνάζοντας «Παύλο τα κατάφερες». Τα διεθνή ΜΜΕ δεν θα μπορούσαν να μην καταγράψουν αυτό το γεγονός.

Το BBC κάνει εκτενή αναφορά στους πρωταγωνιστές της δίκης, της νεοναζιστικής οργάνωσης αλλά και στο ιστορικό της δίκης.

Το Reuters έκανε λόγο για λαοθάλασσα και έκλεισε με μία δήλωση μιας 60χρονης της Σοφίας που βρισκόταν έξω από το Εφετείο: «Πρέπει να στείλουμε μήνυμα στις νεότερες γενιές, ένα μήνυμα κατά του Φασισμού».

Το AL Jazeera γράφει: «μια καθοριστική μέρα για την Ελληνική πολιτική σκηνή και την Ελληνική κοινωνία».

Ο Guardian:«ολόκληρη η Ελλάδα εναποθέτει την πίστη της στους δικαστές προκειμένου να βουλώσουν τα τραύματα που προκάλεσε η Χρυσή Αυγή».

Golden Dawn leader and ex-MPs found guilty in landmark trial

— The Guardian (@guardian) October 7, 2020

Το AFP ανέφερε ότι χιλιάδες άτομα βρίσκονται έξω από το εφετείο και μετέφερε με λεπτομέρειες τις εικόνες, τη φωνή της κοινωνίας μέσα από τα πλακάτ και τα συνθήματα, την αστυνομική παρουσία αλλά και τη συγκίνηση της μάνας Φύσσα.

Το Associated Press κάνει λόγο για απόφαση σταθμό στη μαραθώνια δίκη και μετέφερε απευθείας εικόνες και από τον κόσμο και από τα επεισόδια που προηγήθηκαν.

Greek court rules that far right Golden Dawn party is guilty of operating as a criminal organization.

— The Associated Press (@AP) October 7, 2020

Η Deutsche Welle εκτενή αναφορά στη σημερινή Αθήνα και γράφει σε έναν υπότιτλο: « Θάνατος για τον Φασισμό».

BREAKING: Greece’s neo-Nazi party Golden Dawn was branded a criminal organization, with its leaders facing heavy sentences in one of the most important trials in the country’s political history. More to follow pic.twitter.com/wwkdDNuIUz

— DW News (@dwnews) October 7, 2020

Ο Independent αναφέρει όχι μόνο την καταδίκη της Χρυσής Αυγής αλλά και του Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Greek neo-Nazi party Golden Dawn was run as criminal group, court rules after landmark case

— The Independent (@Independent) October 7, 2020

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: