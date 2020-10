Στην Αθήνα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ

Μοιράσου το άρθρο:

Με τον γενικό γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ συναντάται σήμερα Τρίτη στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο με στόχο την αποτροπή κρίσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά το πέρας της θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα παραθέσει πρόγευμα εργασίας στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, στο οποίο θα παρακαθήσει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα βρεθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η διαδικασία διαλογισμού για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΓΓ του ΝΑΤΟ – Συζήτησε με Ερντογάν για το μηχανισμό αποτροπής στη Μεσόγειο

Να σημειωθεί ότι ο γενικός γραμματέας του NATO βρέθηκε χθες στην Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρώτο να κάνει λόγο για καλή συνάντηση με αντικείμενο τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής. «Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες» είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Good meeting with President @RTErdogan in Ankara today on a range of security issues. We discussed the military de-confliction mechanism developed @NATO for the #EastMed. My firm hope is that this can create space for diplomatic efforts. pic.twitter.com/6m7Bo84USS

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2020

Την πεποίθηση πως «οι υποκείμενες διαφορές μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων στο πνεύμα της αλληλεγγύης των Συμμάχων και του διεθνούς δικαίου», εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου, στην Άγκυρα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Τουρκίας, αυξάνοντας την αεράμυνά της έναντι πυραυλικών επιθέσεων από τη Συρία και αυξάνοντας την αεροπορική και ναυτική παρουσία της Συμμαχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού στρατιωτικής απεμπλοκής προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης της δέσμευσης για τη χρήση μιας ασφαλούς τηλεφωνικής γραμμής (hotline) που έχει εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ είπε πως «η δημιουργία του μηχανισμού επιτεύχθηκε μέσω της εποικοδομητικής δέσμευσης της Τουρκίας και της Ελλάδας στην έδρα του ΝΑΤΟ», και προσέθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να τον αναπτύξουμε περαιτέρω».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ υποστήριξε πως «ο μηχανισμός απεμπλοκής μπορεί να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος για διπλωματικές προσπάθειες. Πιστεύω ακράδαντα πως οι υποκείμενες διαφορές μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων στο πνεύμα της αλληλεγγύης των Συμμάχων και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: