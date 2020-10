Νόμπελ Φυσικής 2020: Τα σκοτεινά μυστήρια του γαλαξία μας ανέδειξαν τους τρεις νικητές

Μοιράσου το άρθρο:

Οι Roger Penrose, Andrea Ghez και Reinhard Genzel, είναι οι τρεις επιστήμονες που βραβεύθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2020 για τις αποκαλυπτικές έρευνές τους πάνω στα σκοτεινά μυστήρια του Σύμπαντος.

Στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Νόμπελ, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι τρεις νικητές μοιράζονται το φετινό Νόμπελ Φυσικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με ένα από τα πιο εξωτικά φαινόμενα στο σύμπαν, τη μαύρη τρύπα».

Ο βρετανός Roger Penrose, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, βραβεύεται «για την ανακάλυψη ότι ο σχηματισμός μαύρων οπών αποτελεί μια ισχυρή πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας».

Εφηύρε ευφυέστατες μαθηματικές μεθόδους για να εξερευνήσει τη γενική θεωρία της σχετικότητας και απέδειξε, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της θεωρίας, Άλμπερτ Αϊνστάιν, το 1975, ότι οι μαύρες τρύπες πράγματι υπάρχουν, εκείνα τα τέρατα στον χρόνο και στον χώρο που συλλαμβάνουν ό,τι εισέρχεται σε αυτά, ακόμα και το φως.

Roger Penrose (Photo: Cirone Musi, Festival della Scienze via Wikimedia Commons)Το βραβείο μοιράζεται εξ ημισείας με τους Reinhard Genzel από το γερμανικό Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, και το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια και Andrea Ghez από το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια “για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέθους συμπαγούς αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας”.

Οι δύο επιστήμονες καθοδηγούν ο καθένας μια ομάδα αστρονόμων που, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, επικεντρώνονται σε μια περιοχή που ονομάζεται Sagittarius A*, στο κέντρο του γαλαξία μας. Οι τροχιές των πιο φωτεινών αστεριών που βρίσκονται πλησιέστερα στο κέντρο του Γαλαξία μας έχουν χαρτογραφηθεί με αυξανόμενη ακρίβεια.

Reinhard Genzel (Photo: Jan Norden, The Royal Swedish Academy of Sciences)Χρησιμοποιώντας τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου, ο Genzel και η Ghez ανέπτυξαν μεθόδους για να δουν μέσα από τα τεράστια σύννεφα διαστρικού αερίου και σκόνης, μλεχρι το κέντρο του Γαλαξία μας. Τεντώνοντας τα όρια της τεχνολογίας, αντιστάθμισαν τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας μοναδικά όργανα και δεσμεύοντας τους εαυτούς τους σε μακροχρόνια έρευνα.

Το πρωτοποριακό έργο τους μας έχει δώσει τα πιο πειστικά στοιχεία μέχρι στιγμής για την ύπαρξη μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Andrea Ghez είναι η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία που βραβεύεται με Νόμπελ Φυσικής.

Andrea Ghez (Photo: Jan Norden, The Royal Swedish Academy of Sciences)Η Φυσική ήταν το πεδίο των βραβείων που ανέφερε πρώτο ο Άλφρεντ Νομπέλ στη διαθήκη του το 1895. Στο τέλος του 19ου αιώνα, πολλοί θεωρούσαν τη Φυσική ως την πρωταρχική επιστήμη, και ίσως ο Νομπέλ να συμμεριζόταν αυτήν την άποψη. Εξάλλου και η δική του έρευνα συνδέθηκε στενά με τη φυσική.

Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας και οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο που ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες.

Πηγή: The Nobel Prize Foundation

