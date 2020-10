Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής / Φυσιολογίας 2020 σε τρεις επιστήμονες, που ανακάλυψαν τον ιό της ηπατίτιδας C

Μοιράσου το άρθρο:

Σε μία χρονιά που έχει φέρει την Ιατρική και την επιστημονική έρευνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, η επιτροπή απονομής των βραβείων Νόμπελ στη Σουηδία επέλεξε να τιμήσει με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής του 2020 από κοινού τους Αμερικανούς Harvet J. Alter, Michael Houghton και τον Βρετανό Charles M. Rice, για την «ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C».

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Οι τρεις επιστήμονες έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ηπατίτιδας που μεταδίδεται από το αίμα, ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που προκαλεί κίρρωση και καρκίνο του ήπατος σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πριν από τη δική τους συμβολή στην επιστήμη, η ανακάλυψη των ιών της ηπατίτιδας Α και Β ήταν κρίσιμα βήματα προς τα εμπρός, αλλά η πλειονότητα των κρουσμάτων ηπατίτιδας που προέκυπταν από το αίμα παρέμενε ανεξήγητη. Η ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C αποκάλυψε την αιτία των υπολειπόμενων περιπτώσεων χρόνιας ηπατίτιδας και άνοιξε το δρόμο για εξετάσεις αίματος και νέα φάρμακα που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.

Την είδηση της βράβευσης τους την ανακοίνωσε τηλεφωνικά ο Thomas Perlmann, Γραμματέας της Επιτροπής Νόμπελ (Φωτό:Yanan Li, The Nobel Prize Institute)Οι μεθοδικές μελέτες της ηπατίτιδας που σχετίζεται με μετάγγιση από τον Harvey J. Alter έδειξαν ότι ένας άγνωστος ιός ήταν μια κοινή αιτία χρόνιας ηπατίτιδας.

Ο Charles M. Rice ήταν ο επιστήμονας που παρείχε τα τελικά στοιχεία που δείχνουν ότι μόνο ο ιός της ηπατίτιδας C μπορεί να προκαλέσει ηπατίτιδα.

Ο Michael Houghton χρησιμοποίησε μια μη δοκιμασμένη στρατηγική για την απομόνωση του γονιδιώματος του νέου ιού, που ονομάστηκε ιός της ηπατίτιδας C.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η ασθένεια μπορεί τώρα να θεραπευτεί, αυξάνοντας τις ελπίδες για εξάλειψη του ιού της ηπατίτιδας C από τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Πηγή: The Nobel Prize Institute

Σχετικό άρθρο: Με την ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής ξεκινά σήμερα η εβδομάδα των Νόμπελwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: