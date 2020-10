Στην Αθήνα την Τρίτη ο ΓΓ του ΝΑΤΟ – Συζήτησε με Ερντογάν για το μηχανισμό αποτροπής στη Μεσόγειο

Μοιράσου το άρθρο:

Συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε στην Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής συμμαχίας έγραψε στο τουίτερ:

«Καλή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για σειρά θεμάτων ασφαλείας. Συζητήσαμε για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο. Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες».

Good meeting with President @RTErdogan in Ankara today on a range of security issues. We discussed the military de-confliction mechanism developed @NATO for the #EastMed. My firm hope is that this can create space for diplomatic efforts. pic.twitter.com/6m7Bo84USS

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2020

Νωρίτερα, ο κ. Στόλτεμπεργκ είχε συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αύριο Τρίτη ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έρχεται στη χώρα μας όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σε πολιτικό επίπεδο Ν. Δένδιας και Μ. Τσαβούσογλου, θα βρεθούν την προσεχή Πέμπτη στη Μπρατισλάβα, προκειμένου να δώσουν το «παρών» σε φόρουμ για την ενέργεια και την ασφάλεια στη Μεσόγειο.

Στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας δεν αποκλείεται να προκύψει και μία συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ, η οποία, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα έχει στο μενού της και τις πιθανές ημερομηνίες έναρξης των διερευνητικών επαφών.

Πηγή: ΕΡΤ1

Ρεπορτάζ: Νίκος Σταυρουλάκης, Δημήτρης Γκάτσιοςwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: