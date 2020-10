Οι επιδημιολόγοι καταδικάζουν ως «παράνοια» τη βόλτα Τραμπ – Οι «κλινικές αντιφάσεις»

Μοιράσου το άρθρο:

«Παράνοια αλλά και κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού με επικοινωνιακή σκοπιμότητα», καταγγέλουν επιδημιολόγοι για την προεδρική βόλτα εν μέσω νοσηλείας και καραντίνας, ωστόσο κύμα αντιδράσεων προκαλούν και οι αντιφάσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του προέδρου. Στο επίκεντρο η δεξαμεθαζόνη, στεροειδές που χρησιμοποιείται για ασθενείς που κινδυνεύουν να υποκύψουν στον κορονοϊό, ενώ σίγουρα δεν προορίζεται για όσους έχουν ήπια συμπτώματα, για τα οποία μιλά το προεδρικό περιβάλλον.

«Όλοι όσοι ήταν μέσα στο όχημα που έκανε αυτή την εντελώς ανώφελη προεδρική βόλτα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες», τόνισε ο Τζέιμς Φίλιπς, της σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Μπορεί να πεθάνουν για χάρη του πολιτικού θεάτρου. Παράνοια», προσθέτει συνάδελφος του.

John Oliver: “It’s not just that they’re putting themselves at risk..it’s that they’re risking infecting others. The thing about a highly-contagious virus is your recklessness can make you end up killing someone you never meet. And they’re still doing it.”

«Γιατί; Για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα»

Ο Ζικ Εμάνουελ, πρόεδρος του τμήματος ιατρικής δεοντολογίας και πολιτικής της υγείας στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, επισήμανε ότι «το να αναγκάζονται να επιβιβαστούν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας σε θωρακισμένο προεδρικό όχημα, ερμητικά σφραγισμένο, με τα παράθυρα κλειστά, τους εκθέτει χωρίς λόγο σε κίνδυνο μόλυνσης. Γιατί; Για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα».

Μπορεί να περπατά μόνος του, και να μιλάει χωρίς κανένα σημάδι επιβάρυνσης του αναπνευστικού ωστόσο οι γιατροί του κ. Τραμπ δήλωσαν ότι τα επίπεδα οξυγόνου του είχαν μειωθεί ότι οι πνεύμονες είναι σε κίνδυνο, γράφουν ενδεικτικά σήμερα οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Και «υψηλό πυρετό»

Τα δεδομένα είναι ότι χρειάστηκε οξυγόνο την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια ελήφθη η απόφασης να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ο κ. Τραμπ είχε «υψηλό πυρετό» την Παρασκευή και υπήρξαν δύο περιπτώσεις που τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα του μειώθηκαν στο 93%, ενώ η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, εάν τα επίπεδα οξυγόνου πέσουν κάτω από το 94%.

Από την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι ακολουθείται θεραπεία με δεξαμεθαζόνη, κορτικοειδές αποτελεσματικό σε βαριές περιπτώσεις της COVID-19, πέραν της ρεμδεσιβίρης και του πειραματικού κοκτέιλ της εταιρείας Regeneron που του χορηγούν από την Παρασκευή.

Συμπερασματικά το «κοκτέιλ» περιλαμβάνει:

Κοκτέιλ αντισωμάτων Regeneron που εάν χορηγηθεί έγκαιρα καταπολεμά τον ίδιο τον ιό και εμποδίζει την εξάπλωση σε άλλα όργανα

Το Remdesivir αντιικό που χρησιμοποιείται συνήθως με δεξαμεθαζόνη, η οποία θεωρείται απαραίτητη όταν ο ιός επιτίθεται στα ζωτικά όργανα

President Donald Trump said he “learnt a lot about COVID”, as he announced his “little surprise visit” to supporters outside Walter Reed hospital, where he is being treated for #coronavirus.

More here: pic.twitter.com/ncF83h90en

Μολαταύτα οι θεράποντες γιατροί του αμερικανού προέδρου διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι η βελτίωση είναι τέτοια που προετοιμάζονται πλέον για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου μπορεί να συνεχίσει τις ενέσεις ρεμδεσιβίρης, πιθανόν από σήμερα.

«Σήμερα το εξιτήριο;»

«Ελπίζουμε να τον βγάλουμε από το νοσοκομείο και από αύριο να συνεχίσει την αγωγή από τον Λευκό Οίκο», ανέφερε ο γιατρός του ενώ για τις όποιες αντιφάσεις σχολίασε ότι όλοι οι ασθενείς του κορονοϊού «έχουν πάνω και κάτω».

Ο 74χρονος Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τις δεκάδες αναρτήσεις του επισημαίνει ότι «η αληθινή δοκιμασία» τον περιμένει τις επόμενες ημέρες: είναι γνωστό πως ασθενείς με την COVID-19 παρουσιάζουν απότομη επιδείνωση.

‘Αλλα σενάρια: «Ευτυχισμένη υποξία» και σύνδρομο VIP

Πολλοί ασθενείς φαίνεται να πηγαίνουν καλά ακόμα και όταν η πνευμονική τους λειτουργία είναι κακή, κατάσταση που επιδημιολόγοι αποκαλούν και «ευτυχισμένη υποξία», προειδοποιούν επίσης ειδικοί.

«Η δεξαμεθαζόνη είναι το πιο μυστηριώδες από τα φάρμακα που τον βλέπουμε να χορηγείται σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Δρ Thomas McGinn, επικεφαλής ιατρού της Northwell Health και θέτει το ερώτημα: «Είναι πιο άρρωστος από ό, τι ακούμε, ή είναι υπερβολικά επιθετικοί επειδή είναι ο πρόεδρος, με τρόπο που θα μπορούσε να είναι δυνητικά επιβλαβής;»

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες έθεσαν μια επιπλέον πιθανότητα: ότι ο πρόεδρος κατευθύνει με εντολές τους γιατρούς και απαιτεί έντονη θεραπεία παρά τους κινδύνους που μπορεί να μην κατανοεί πλήρως. Η συγκεκριμένη κατάσταση αποκαλείται παραϊατρικά και σύνδρομο VIP.

«Τα στεροειδή μπορεί να δώσουν ψευδή εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς και επίσης μπορούν να έχουν ψυχιατρικές παρενέργειες σε σχεδόν οποιαδήποτε δόση», δήλωνε την ίδια ώρα ο Δρ J. Michael Bostwick, ψυχίατρος της κλινικής Mayo.www.ert.gr

