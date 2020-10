Νέο βίντεο Τραμπ – Σάλος για αιφνιδιαστική βόλτα του εκτός νοσοκομείου

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζει να δημιουργεί ερωτήματα η πορεία της υγείας του Αμερικανού προέδρου με τα διεθνή πρακτορεία να κάνουν λόγο για «κρίσιμο 24ωρο», τους γιατρούς του να μην αποκλείουν εξιτήριο ακόμα και σήμερα, και τον ίδιο να εμφανίζεται εκτός του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ, όπου νοσηλεύεται από την Παρασκευή, για «βόλτα-έκπληξη» με το προεδρικό SUV, εγείροντας σωρεία επικρίσεων για τον υγειονομικό κίνδυνο στον οποίο εξέθεσε τη φρουρά του.

Η οχηματοπομπή αποτελούμενη από μαύρα SUV εμφανίστηκε μπροστά στις πύλες του νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ νωρίς το βράδυ, κι ο Ντόναλντ Τραμπ, με μάσκα, χαιρέτισε μέσα από το κλειστό παράθυρο του αυτοκινήτου της προεδρίας πολυάριθμους υποστηρικτές του.

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A

— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε το πλήθος για την υποστήριξη.

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

Η υποδοχή της βόλτας όμως πιο πέρα από τα σκαλιά του Ουόλτερ Ριντ ήταν διαφορετική, με γιατρούς και πανεπιστημιακούς να μιλούν για ανθρώπους σε ανώφελο κίνδυνο χάριν «πολιτικού θεάτρου».

Ιδια υποδοχή και από τον πολιτικό κόσμο με την επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων να τον επικρίνει τουιτάροντας ότι την ώρα που 205.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει υπάρχει ανάγκη για ηγεσία όχι για φωτογραφίσεις.

More than 205,000 Americans are dead.

We need leadership.

Not photo ops.

— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 4, 2020

Λίγο νωρίτερα είχε φροντίσει να αναρτήσει στο Twitter ένα ακόμα βίντεο μήνυμα: «Έμαθα πολλά για την COVID, έμαθα βιώνοντας την εμπειρία ο ίδιος, είναι σχολείο ζωής», ανέφερε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τους γιατρούς αλλά και τους «μεγάλους πατριώτες», τους οπαδούς του μπροστά στο νοσοκομείο.

pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

Έπειτα από δύο διανυκτερεύσεις στο Ουόλτερ Ριντ, χθες Κυριακή εκφραζόταν συγκρατημένη αισιοδοξία από το περιβάλλον του, αν και ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου εντέλει παραδέχθηκε πως αρχικά, η κατάσταση του ασθενούς του ήταν πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι έλεγε.

Ιατρική ομάδα Τραμπ: Η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται – Εξιτήριο ίσως και τη Δευτέρα

Προχωρώντας σε μια θεαματική αναστροφή απ’ όσα δήλωσε το Σάββατο, ο Σον Κόνλεϊ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ πράγματι χρειάστηκε οξυγόνο την Παρασκευή για μία ώρα στον Λευκό Οίκο, στοιχείο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό και οδήγησε στη λήψη της απόφασης να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Δεν είχε αποκαλύψει το γεγονός αυτό, προτιμώντας να προβάλλει πιο «αισιόδοξη» εικόνα, παρότι ο γενικός γραμματέας της προεδρίας Μαρκ Μέντοους είχε αποκαλύψει σε δημοσιογράφους πως η κατάσταση του Τραμπ το προηγούμενο 24ωρο ήταν εξαιρετικά ανησυχητική.

Ο Δρ. Κόνλεϊ ανακοίνωσε εξάλλου ότι το Σάββατο «το πρωί» υπήρξε άλλο ένα συμβάν, η πτώση του επιπέδου του οξυγόνου στον οργανισμό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Επίσης το Σάββατο, οι γιατροί χορήγησαν στον Τραμπ ακόμα ένα φάρμακο — το τρίτο με βάση όσα είναι γνωστά — δεξαμεθαζόνη, κορτικοειδές αποτελεσματικό σε βαριές περιπτώσεις της COVID-19, πέραν της ρεμδεσιβίρης και του πειραματικού κοκτέιλ της εταιρείας Regeneron που του χορηγούν από την Παρασκευή.

Regeneron: Η ελληνοαμερικανική εταιρεία πίσω από το «κοκτέιλ» αντισωμάτων που χορηγήθηκε στον Τραμπ

Μολαταύτα οι θεράποντες γιατροί του Αμερικανού προέδρου διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι η βελτίωση είναι τέτοια που προετοιμάζονται πλέον για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου μπορεί να συνεχίσει τις ενέσεις ρεμδεσιβίρης, πιθανόν από σήμερα.

Ο Κόνλεϊ απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για την κατάσταση των πνευμόνων του Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι ασφαλώς στο νοσοκομείο, αλλά δουλεύει, κρατάει «σφιχτά στα χέρια το πηδάλιο», όπως το έθεσε ο Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο CBS. Ξανάρχισε τις αναρτήσεις στη ροή του στο Twitter και τα τηλεφωνήματα, κατέθεσαν ο γιος του Έρικ, ο σύμβουλός του Τζέισον Μίλερ και η παρουσιάστρια του Fox News Τζανίν Πίρο.

Ο 74χρονος πρόεδρος μεταφόρτωσε φωτογραφίες με τον ίδιο, «στη δουλειά», μέσα από το νοσοκομείο κι έχει γυρίσει δύο βίντεο στο Ουόλτερ Ριντ. Στο ένα, παραδέχθηκε πως «η αληθινή δοκιμασία» τον περιμένει τις επόμενες ημέρες: είναι γνωστό πως ασθενείς με την COVID-19 υφίστανται απότομη επιδείνωση έπειτα από την αρχική φάση ανεκτών συμπτωμάτων.

Υπό συνεχή… τεστ και η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ — 10% προβάδισμα Μπάιντεν

Σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό των NBC/Wall Street Journal μετά το ντιμπέιτ του Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά προτού εισαχθεί στο νοσοκομείο, φέρει τη διαφορά να μεγεθύνεται: ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει το 53% των προθέσεων ψήφου, ο πρόεδρος το 39%.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η πολεμική για την έλλειψη προφύλαξης από τον Λευκό Οίκο και την οικογένεια Τραμπ, αλλά και την απόφαση της προεδρίας ο Μάικ Πενς να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία ενόψει της 3ης Νοεμβρίου. Ο Πενς θα αναλάβει την προεδρία εάν ο Τραμπ δεν είναι σε θέση να την ασκήσει.www.ert.gr

