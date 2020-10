Regeneron: Η ελληνοαμερικανική εταιρεία πίσω από το «κοκτέιλ» αντισωμάτων που χορηγήθηκε στον Τραμπ

Μοιράσου το άρθρο:

Το πειραματικό «κοκτέιλ» δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχει αναπτύξει η ελληνοαμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, στην οποία κορυφαίο ρόλο σε διοικητικό και ερευνητικό επίπεδο έχουν επιστήμονες ελληνικής καταγωγής, χορηγήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφότου διεγνώσθη θετικός στον κορονοϊό.

Όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα η εταιρεία, το «κοκτέιλ» που έχει αναπτύξει μείωσε τα επίπεδα του κορονοϊού (το ιικό φορτίο) και βελτίωσε τα συμπτώματα σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια έως μέτρια Covid-19.

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα δεδομένα θα υποστηρίξουν την χορήγηση επείγουσας άδειας χρήσης από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ», έχει δηλώσει ο Ελληνοαμερικανός συνιδρυτής, πρόεδρος και επικεφαλής επιστήμονας της εταιρείας Τζορτζ Γιανκόπουλος.

Η FDA μπορεί να χορηγήσει τέτοια άδεια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προτού ένα φάρμακο ολοκληρώσει τον τυπικό κύκλο δοκιμών που χρειάζονται για την κανονική άδεια κυκλοφορίας.

AP Photo/Jon ElswickΗ θεραπεία αντισωμάτων REGN-CoV-2 ήδη μελετάται και σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19 που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία (δηλαδή, με υψηλό ιικό φορτίο), καθώς και για την πρόληψη της λοίμωξης σε ανθρώπους που συχνά εκτίθενται σε φορείς του κορονοϊού. Η Regeneron δεν έκανε γνωστό πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα και γι’ αυτές τις μελέτες.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης σε 275 ασθενείς είχαν δείξει ότι το μεγαλύτερο όφελος της θεραπείας έχουν όσοι δεν δημιουργούν μόνοι τους στον οργανισμό τους υψηλά επίπεδα αντισωμάτων κατά του κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο της Regeneron θα βοηθήσει περισσότερο τους ασθενείς των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι αρκετά ισχυρό για να αντιμετωπίσει τον «εισβολέα» με τα δικά του μόνο «όπλα».

Το REGN-CoV-2 ανήκει στην κατηγορία αντισωμάτων που αναπτύσσονται στο εργαστήριο μέσω μεθόδων βιοτεχνολογίας και μετά παράγονται μαζικά στο εργοστάσιο. Αρκετές εταιρείες (όπως π.χ. η Eli Lilly) ακολουθούν αυτή την τεχνική για να βρουν αντιικά φάρμακα κατά του SARS-CoV-2.

Η Regeneron δοκίμασε δύο διαφορετικές δόσεις του «κοκτέιλ» της σε δύο ομάδες ασθενών: σε όσους είχαν εμφανίσει ισχυρή ανοσολογική αντίδραση και όσους είχαν ασθενή αντίδραση. Στη δεύτερη ομάδα ο μέσος χρόνος ύφεσης των συμπτωμάτων ήταν 13 μέρες για όσους ασθενείς είχαν πάρει εικονικό φάρμακο (placebo), οκτώ μέρες για όσους είχαν πάρει την υψηλή δόση του φαρμάκου και έξι μέρες για όσους είχαν πάρει την χαμηλή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το φαρμακευτικό «κοκτέιλ» της μείωσε γρήγορα τα επίπεδα του ιού στους ασθενείς με ασθενή ανοσιακή αντίδραση. Επιπροσθέτως, όσοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα ιικού φορτίου στην αρχή της κλινικής δοκιμής, είχαν αντίστοιχα και τις μεγαλύτερες μειώσεις του ιικού φορτίου μετά τη θεραπεία, η οποία χορηγείται ενδοφλέβια.

Ήδη η αμερικανική κυβέρνηση έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Regeneron για την προμήθεια έως 300.000 δόσεων του «κοκτέιλ». Επίσης η αμερικανική εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche για την παραγωγή και διάθεση του φαρμάκου στον υπόλοιπο κόσμο εκτός ΗΠΑ.

