Σφοδρή κακοκαιρία σε Ιταλία και Γαλλία – Νεκροί και αγνοούμενοι

Τουλάχιστον δυο νεκροί και 24 αγνοούμενοι σε Γαλλία και Ιταλία σε πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά από βροχοπτώσεις.

Μια καταιγίδα που χτύπησε τη νοτιοανατολική Γαλλία και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Βόρεια Ιταλία κατέστρεψε γέφυρες, μπλόκαρε δρόμους και απομόνωσε κοινότητες εγκλωβίζοντας τουλάχιστον δεκαπέντε ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους σε ένα πέρασμα σε βουνό που συνδέει τις δυο χώρες.

Νεκρός είναι ένας πυροσβέστης από την Ιταλία ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διάσωσης στην κοιλάδα Αόστα κι ένας άνδρας το σώμα του οποίου εντοπίστηκε την Παρασκευή στην επαρχία Βερτέλι.

Στη Γαλλία η καταιγίδα «Άλεξ» έχει δώσει δυνατές βροχές από την Πέμπτη το απόγευμα, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι σε κάποιες περιοχές έπεσαν 500 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες.

#AlpesMaritimes

Cumuls de #pluie 02/10 6h UTC au 03/10 6h UTC :

✅ 500,2mm à Saint-Martin-Vésubie en 24h, soit un peu plus de trois mois de pluie. Record absolu pour la station, ainsi qu’à l’échelle départementale.

Dragon_06 (Facebook) pic.twitter.com/anbvhbJQbR

— Météo-France (@meteofrance) October 3, 2020

Μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε χωριά γύρω από την πόλη Νίκαια στη γαλλική Ριβιέρα. Ο δήμαρχος της Νίκαιας Κριστιάν Εστροζί, ο οποίος πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις πληγείσες περιοχές, δήλωσε πως ήταν οι χειρότερες πλημμύρες εκεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Αξιωματούχοι της περιοχής του Πεδεμοντίου ανέφεραν ότι καταγράφηκαν 630 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 24 ώρες στο Σαμπουγκέτο, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Ο επικεφαλής της περιφέρειας του Πεδεμοντίου Αλμπέρτο Τσίριο κάλεσε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικά είναι το βίντεο του Skynews από τη διάσωση έξι ανθρώπων.

Six people were rescued from a roof as Storm Alex hit the Italian northern regions of Piedmont and Liguria.

Read the latest on #StormAlex: pic.twitter.com/htdNOQBcZt

— SkyNews (@SkyNews) October 3, 2020

Με πληροφορίες από Euronews, Skynews, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

