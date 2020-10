Ναγκόρνο Καραμπάχ: Το Αζερμπαϊτζάν λέει ότι χτυπήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του

Μοιράσου το άρθρο:

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, δήλωσε ότι η Γκαντζά, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας του χτυπήθηκε από πυραύλους της Αρμενίας, μεταδίδει το Bloomberg. Ενώ το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας αρνήθηκε την επίθεση στα εδάφη των Αζέρων, οι αρχές της αποσχισθείσας περιοχής Ναγκόρνο Καραμπάχ δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Γκαντζά ως αντίποινα στον βομβαρδισμό στη Στεπανακέρτ, λέει το πρακτορείο.

#Urgent!

The #Azerbaijan city of #Ganja has come under fire by the #Armenian armed forces.#KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianOccupation #LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy#StopArmenianAgression

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 4, 2020

Νωρίτερα σήμερα, νέα πλήγματα, τα οποία ακολούθησαν ισχυρές εκρήξεις, συντάραξαν τη Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα της περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ Αρμένιων αυτονομιστών και δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γύρω στις 09.30 (τοπική ώρα) ακούστηκαν σειρήνες της αεράμυνας στην πόλη, λίγο πριν σημειωθούν οι εκρήξεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για «εκτοξεύσεις ρουκετών», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Τις τελευταίες ημέρες, η πόλη έχει υποστεί πολλούς βομβαρδισμούς αυτού του είδους, γεγονός που αναγκάζει τους κατοίκους να πηγαίνουν σε υπόγεια και καταφύγια για να προφυλαχθούν. Από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, η Στεπανακέρτ δεν έχει ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα το υπουργείο Εξωτερικών των αυτονομιστών, οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν «έθεσαν στο στόχαστρό τους το κτίριο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας» την προηγούμενη νύχτα.

Στο κέντρο της πόλης, οι καταστροφές ήταν, ωστόσο, περιορισμένες, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου, πριν από τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι «αρμενικές δυνάμεις εκτόξευσαν ρουκέτες στις πόλεις Τάρταρ και Χοραντίζ, στην περιοχή Φιζούλι, από το Χανκεντί», το αζέρικο όνομα του Στεπανακέρτ.

«Ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν προχώρησε σε αντίποινα εναντίον του εχθρού», ανέφερε το υπουργείο.

