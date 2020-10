Βίντεο – μήνυμα Τραμπ: «Τα πάω καλά – Τις επόμενες μέρες η πραγματική δοκιμασία»

Μοιράσου το άρθρο:

Στη δημοσιοποίηση του πρώτου του τηλεοπτικού μηνύματος εν είδει διαγγέλματος προς τον αμερικανικό λαό, το πρώτο που δείχνει εικόνα του αφότου διαγνώσθηκε θετικός στον κορoνοϊό, προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι τα πάει καλά και έχει σημειώσει βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές διαγνώσεις, ωστόσο το πραγματικό τεστ θα είναι τις επόμενες μέρες.

Το μήνυμα του που αναρτήθηκε στο Twitter το Σάββατο το βράδυ έρχεται εν μέσω καταιγισμού αντικρουόμενων πληροφοριών σε σχέση με την πραγματική κατάσταση της υγείας του και εύλογων ερωτημάτων για το πώς και πότε προσβλήθηκε, και πόσοι έχουν εκτεθεί στον κίνδυνο ή πρέπει να θεωρούνται είναι ύποπτα κρούσματα.

Ντ. Τραμπ: Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για την υγεία του – «Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο»

«Ήρθα εδώ, δεν ένιωθα τόσο καλά, είμαι πολύ καλύτερα τώρα», δήλωσε μέσα από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, για να προσθέσει ότι: «Η περίοδος των επόμενων μερικών ημερών υποθέτω ότι αποτελούν το πραγματικό τεστ. Θα δούμε τι θα συμβεί αυτές τις επόμενες μέρες», είπε στο τετράλεπτο τηλεοπτικό μήνυμα, οόπου εμφανίζεται ντυμένος με σακάκι και πουκάμισο χωρίς γραβάτα, να ευχαρίστεί τους γιατρούς και τις νοσοκόμες στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον, όπου νοσηλεύεται.

Ο γιατρός του προέδρου είχε διαβεβαιώσει χθες ότι ο Τραμπ τα πάει καλά, και έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του. Ο κ. Τραμπ πέρασε τη δεύτερη νύχτα του στο νοσοκομείο.

pic.twitter.com/gvIPuYtTZG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Ο Τραμπ σημείωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα στην προεκλογική καμπάνια, καθώς αντιμετωπίζει τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Και η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, σε ανάρτησή της έγραψε για τον πατέρα της ότι «τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να εργάζεται για τους Αμερικάνους. Ανεξάντλητος!».

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! pic.twitter.com/2ZSat782qe

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

Η θετική διάγνωση Covid-19, που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο σε ένα tweet νωρίς την Παρασκευή, ενίσχυσε την εκστρατεία του ωστόσο έθεσε επίσης εν αμφιβόλω την προσπάθειά του να διορίσει τη νέα δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου πριν από την ημέρα των εκλογών.

