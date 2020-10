Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ο Ντόναλντ Τραμπ – Οι επιπτώσεις στην εκστρατεία

Μοιράσου το άρθρο:

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε προληπτικά, με στρατιωτικό ελικόπτερο, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει ήπιο πυρετό, κόπωση και αναπνευστικά προβλήματα, και θα νοσηλευθεί για μερικές μέρες.

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο ο Ντόναλντ Τραμπ

«Νομίζω ότι πάω καλά. Σας ευχαριστώ όλους. Αγάπη!» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε πως ο 74χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ λαμβάνει πειραματική θεραπεία με πολυκλωνικά αντισώματα και έχει υψηλό ηθικό. Διαβεβαίωσε πως «πηγαίνει πολύ καλά», και πρόσθεσε πως του χορηγήθηκε ρεμδεσιβίρη.

Γιατροί πρότειναν να εισαχθεί στο Ουόλτερ Ριντ για να του προσφερθεί κατεπείγουσα φροντίδα εάν παραστεί ανάγκη.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται σύμβουλο ο οποίος δεν κατονομάζεται, ο Πρόεδρος «έχει πρόβλημα στην αναπνοή». Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για επίσημη πληροφορία.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα την πανδημία του κορονοϊού, κατηγορείται από τους αντιπάλους του και άλλους πως τη χειρίστηκε με λάθος τρόπο.

pic.twitter.com/B4H105KVSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Η ασθένεια του Αμερικανού προέδρου έχει προκαλέσει και πολιτική αναστάτωση, καθώς απομένει ένας μήνας ως τις προεδρικές εκλογές.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως ο Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και δεν έχει μεταβιβάσει την εξουσία στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ωστόσο ασαφές είναι εάν θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες το επόμενο ντιμπέιτ με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, που συνεχίζει την εκστρατεία του.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κέιλι Μακενάνι, κατόπιν σύστασης του γιατρού και των ειδικών, τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος θα εργάζεται από ειδικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, όπου αρκετά προβεβλημένα στελέχη έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, ανάμεσά τους η πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας και δύο γερουσιαστές.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία· θρηνούν κάπου 208.000 νεκρούς, ενώ η οικονομία τους, η μεγαλύτερη του κόσμου, ασθμαίνει.

Οι επιπτώσεις στην προεκλογική εκστρατεία

Το δυνατό χαρτί του Τραμπ και το 2016 και τώρα είναι η άμεση επαφή του με τον λαό, αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις που είναι πρωτόγνωρες για τις ΗΠΑ και οι οποίες θα σταματήσουν, σημειώνει για την ΕΡΤ ο Δημήτρης Απόκης.

Ευχές από Mακρόν και Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στον Τραμπ για ανάρρωση

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε τις «καλύτερες ευχές του» για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι, όπως υπογράμμισε, κορυφώνεται η «μεγάλη πολιτική μάχη» ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης πολιτικής μάχης, την οποία παίρνουμε πολύ σοβαρά, θέλουμε επίσης να απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία», είπε ο Ομπάμα, που μίλησε επίσης εξ ονόματος της συζύγου του Μισέλ.

«Η Μισέλ κι εγώ ελπίζουμε ότι, όπως και οι άλλοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας, θα λάβουν τις ιατρικές φροντίδες που χρειάζονται και θα μπουν στον δρόμο της ταχείας ανάρρωσης», πρόσθεσε ο Ομπάμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, που διεξαγόταν μέσω διαδικτύου.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε και ο ίδιος νοσηλευθεί με κορονοϊό τον Απρίλιο, δήλωσε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αναρρώσει από την COVID-19, χαρακτηρίζοντάς τον πολύ «ανθεκτικό χαρακτήρα».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ευχήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ «ταχεία ανάρρωση», με μήνυμά του μέσω Facebook το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν ο Ρεπουμπλικάνος εισαχθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στην πρώτη κυρία, Μελάνια», έγραψε. «Με πίστη στον Θεό θα αναρρώσουν σύντομα και το έργο της διακυβέρνησης της χώρας και η εκστρατεία για την επανεκλογή του δεν θα επηρεαστούν», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στη σύζυγό του Μελάνια, με ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Να αναρρώσει «το ταχύτερο δυνατόν» ευχήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο ο ηγέτης Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ απηύθυνε «θερμούς χαιρετισμούς» στον Τραμπ και τη σύζυγό του, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, τονίζοντας ότι «ελπίζει ειλικρινά» ότι και οι δυο τους θα «αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν».

Πηγές: Reuters, Γαλλικό Πρακτορείοwww.ert.gr

