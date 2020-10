Ντ. Τραμπ: Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για την υγεία του – «Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο»

Μοιράσου το άρθρο:

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για την πορεία της υγείας του προέδρου Ντόναλτ Τραμπ εξέφρασαν οι θεράποντες γιατροί στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ στο Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου νοσηλεύεται από χθες, καθώς εμφάνισε ήπιο πυρετό, κόπωση και ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό. Όπως είπαν το τελευταίο 24ωρο δεν εμφανίζει πυρετό. Τα διεθνή πρακτορεία ωστόσο επικαλούμενα πηγή του περιβάλλοντος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, δίνουν μια διαφορετική εικόνα, σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή δρόμο ανάρρωσης και πως «οι επόμενες 48 ωρες θα είναι κρίσιμες».

Ο πρόεδρος είναι πολύ καλά, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, είπαν συμπληρώνοντας πως δεν παρουσιάζει δυσκολίες στην αναπνοή. Όπως είπαν ο ίδιος δηλώνει ότι νιώθει τόσο καλά που θα μπορούσε να φύγει και σήμερα από το νοσοκομείο. Σημείωσαν πως δεν λαμβάνει οξυγόνο ωστόσο απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το εάν χρειάστηκε να υποστηριχθεί με οξυγόνο κάποια στιγμή.

Οι γιατροί δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε κάποια εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. «Κάθε μέρα αξιολογούμε την κατάστασή του» είπαν.

«Μόλις 72 ώρες μετά τη διάγνωση, την πρώτη εβδομάδα του COVID, η 7η μέρα έως την 10η ημέρα, είναι πιο κρίσιμες στον προσδιορισμό της πιθανής πορείας αυτής της ασθένειας. Αυτή τη στιγμή η ομάδα και εγώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο που έχει σημειώσει ο πρόεδρος. Την Πέμπτη είχε έναν ήπιο βήχα με ρινική συμφόρηση και κόπωση, τα οποία τώρα υποχωρούν και βελτιώνονται», είπαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει ένα θεραπευτικό σχήμα το οποίο προβλέπει τη λήψη ρεμδεσιβίρης για τις επόμενες πέντε μέρες.

Διαφορετική είναι ωστόσο η κλινική εικόνα του προέδρου σύμφωνα με πηγή από το Λευκό Οίκο.

Ορισμένα από τα ζωτικά σημεία του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο 24ωρο ήταν πολύ ανησυχητικά και οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του, δήλωσε πρόσωπο «που γνωρίζει την κατάσταση», σύμφωνα με το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή δρόμο ανάρρωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος Τραμπ που είναι 74 ετών και υπέρβαρος, εκτός από τη ρεμδεσιβίρη έλαβε και το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων της εταιρείας Ρετζένερον, στις έρευνες της οποίας συμμετέχει και ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας, Χρήστος Κυράτσους.

